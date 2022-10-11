Астрологи розповіли, що кілька знаків Зодіаку вже через два тижні можуть залишитися абсолютно без грошей. На це вплинуть різного роду життєві обставини, які можна передбачити по рухах планет і зірок в будинку даного знака.
Лев
У Левів можуть бути серйозні витрати, які будуть пов'язані з відпочинком, оновленням гардероба, покупкою нової техніки. Можливо, уродженці цього знака давно мріяли про новенький смартфон, і нарешті зважаться на нього. Попри те, що це забере практично всі заощадження, витрати будуть приємними і результативними.
Терези
Терезам доведеться віддавати гроші на лікування. Але не варто лякатися. Необов'язково це буде щось серйозне і небезпечне. Швидше за все, це може бути застуда або дитина захворіє. Може бути, що вам припишуть якісь вітаміни або профілактичні засоби для імунної системи.
Стрілець
Стрільці захочуть поїхати в якусь подорож, яка обійдеться їм дорожче, ніж ті припускали. Можливо, вони поїдуть кудись на машині, і транспорт по дорозі зламається - доведеться його лагодити і платити багато грошей. Можливо, вони поїдуть кудись в іншу країну, і віддадуть там за житло більше, ніж планували.
Загалом, ситуації можуть бути пов'язані з якоюсь дорогою. Примітно, що події можуть розвиватися подібно фазі ретроградного Меркурія - будуть якісь дрібні невдачі, які накопичуються.
Нагадаємо, названо три знаки Зодіаку, на яких чекає небезпека до кінця тижня.