Експерти розповіли, кому останній місяць осені принесе відсутність грошей.

Астрологи розповіли, що кілька знаків Зодіаку вже через два тижні можуть залишитися абсолютно без грошей. На це вплинуть різного роду життєві обставини, які можна передбачити по рухах планет і зірок в будинку даного знака.

Лев

У Левів можуть бути серйозні витрати, які будуть пов'язані з відпочинком, оновленням гардероба, покупкою нової техніки. Можливо, уродженці цього знака давно мріяли про новенький смартфон, і нарешті зважаться на нього. Попри те, що це забере практично всі заощадження, витрати будуть приємними і результативними.

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Терези

Терезам доведеться віддавати гроші на лікування. Але не варто лякатися. Необов'язково це буде щось серйозне і небезпечне. Швидше за все, це може бути застуда або дитина захворіє. Може бути, що вам припишуть якісь вітаміни або профілактичні засоби для імунної системи.

Стрілець

Стрільці захочуть поїхати в якусь подорож, яка обійдеться їм дорожче, ніж ті припускали. Можливо, вони поїдуть кудись на машині, і транспорт по дорозі зламається - доведеться його лагодити і платити багато грошей. Можливо, вони поїдуть кудись в іншу країну, і віддадуть там за житло більше, ніж планували.

Загалом, ситуації можуть бути пов'язані з якоюсь дорогою. Примітно, що події можуть розвиватися подібно фазі ретроградного Меркурія - будуть якісь дрібні невдачі, які накопичуються.

Нагадаємо, названо три знаки Зодіаку, на яких чекає небезпека до кінця тижня.

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