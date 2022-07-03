Мало хто знає, але вміння вести побут і тримати все під контролем теж визначається датою, часом народження і положенням планет в цей момент.

Астрологи виділили топ-4 знака Зодіаку, представниці яких схильні до неохайності і безвідповідальності у веденні побуту. У них в холодильнику вічно порожньо, а вдома все легко обростає павутиною через те, що там довго не прибирають.

Овен

Жінки-Овни - це неймовірні кар'єристки. Вони витрачають весь свій вільний час для того, щоб домогтися успіхів. Часом через завантаженість по роботі вони навіть забувають вчасно поїсти, що вже говорити про домашні справи і готуванні. Їм простіше найняти клінінг-компанію, ніж виділити кілька годин для домашньої рутини.

Близнюки

Уродженці цього знака ненавидять проводити час на кухні. Готування і миття посуду - найгірше, що для них можна придумати.

Не змінюється дана позиція навіть з роками, коли Близнюки стають старшими.

Терези

Вони не дуже люблять вести побутові справи в більшості своїй через лінь. Вони можуть не помічати безлад на кухні або в спальні, забувають вчасно винести сміття або випрати білизну. Брудні дзеркала або порожній холодильник не ріже їм очі. Не стають більш відповідальними Терези навіть після народження дітей.

Стрілець

Стрільці вважають за краще говорити не "бардак", а"творчий безлад". Вони не люблять прибиратися і готувати. Вважають, що виконання домашніх побутових обов'язків - це даремно витрачений час.

Нагадаємо, названо топ-3 знаки Зодіаку, які бояться штампа в паспорті.

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