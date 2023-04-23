Цим людям кінець квітня не принесе нічого хорошого у фінансовому плані.

Астрологи склали фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 24 по 30 квітня. Зірки кажуть, що плачевна ситуація буде у Близнюків, Дів, Терезів і Водоліїв.

Близнюки

Кінець квітня у Близнюків пройде зовсім без грошей. Кожен день вони будуть прокидатися з питанням: "Коли там зарплата?" Зірки кажуть, що це все через те, що Близнюки не можуть правильно планувати свої витрати. Подібна ситуація в кінці місяця - регулярне явище для представників цього знака.

Діва

Діви залишаться з порожнім гаманцем через непередбачені витрати. На початку тижня їм доведеться кудись вкластися, тому весь тиждень вони проведуть в сумуванні через те, що тепер у них не вистачить грошей на покриття всіх поточних потреб. Не виключено, що витрати - це результат впливу ретроградного Меркурія.

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Терези

Терези, які не звикли дивитися на цінник, купуючи щось в магазині, опиняться біля розбитого корита. Квітень для них був непростим, тому в кінці місяця доведеться затягнути пояси. Щоб ситуація не повторилася в наступному місяці, важливо планувати свої доходи і витрати грамотно.

Водолій

Нестача грошей у Водоліїв буде пов'язана з тим, що їм затримують якусь виплату. Звичайно, це досить сильно полоскоче їм нерви, проте нічого критичного не станеться - зірки кажуть, що на продукти харчування Водоліям вистачить. Але ось на щось більше розраховувати не варто.

Нагадаємо, цим знакам Зодіаку пощастить найближчими днями.

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