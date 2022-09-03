Астрологи передрекли круті зміни в долях цих людей. На жаль, не завжди вони можуть бути хорошими.

Експерти в сфері астрології розповіли, який вплив романтичний повний місяць 10 вересня 2022 надасть на знаки Зодіаку, і чиї долі зміняться крутіше за все. Подробиці читайте в матеріалі УНІАН.

Овен

Експерт стверджує, що для Овнів вересень буде не дуже успішний в плані кар'єри. Так, з 10 числа великі плани слід згорнути до жовтня.

"Меркурій в ретрофазе лише буде збивати з пантелику. Жінок-Овнів можуть зацікавити омолоджуючі процедури. Керуюча планета Овнів - Марс - знаходиться тривалий час в будинку інформації, документів і родичів, слід набратися терпіння і не квапити час", - написала Валентина Віттрок на своїй сторінці в Facebook.

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Близнюки

На уродженців цього весняно-літнього знака Зодіаку чекають класні творчі проекти. Як стверджує астролог, вони приречені на успіх.

"Близнюки з 10 вересня повернуться до старих творчих проектів або перегляду розірваних відносин, адже "стара любов не іржавіє".. Сонце з Венерою в Діві пропонують зайнятися власним будинком, декором, запрошенням гостей", - написала Віттрок.

Лев

Уродженцям цього знака варто чекати на зміни, які обіцяють грошове багатство.

"Сонце і Венера в Діві заманливо малюють доларові знаки, а також подарунки", - коментує астролог.

Стрілець

Зміни в сегменті кар'єри і авторитету будуть також у Стрільців. Можливо, вони поміняють роботу або рід діяльності.

"Сонце з Венерою в будинку кар'єри і авторитету, значить їх заслуги визнають", - прокоментувала Валентина.

Нагадаємо, названо два знаки Зодіаку, які у вересні зустрінуть свою любов.

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