З цими людьми слід бути завжди напоготові.

Часом навіть найсвітліша і добра людина може бути одержима бажанням помститися за минулі образи. Це властиво деяким знакам Зодіаку особливо сильно.

На першому місці за мстивістю саме Близнюки. Не дарма цей знак має два обличчя. Одне може мило посміхатися в очі, а інше буде шукати можливості розплатитися за колишній поганий вчинок. Людям, які часто контактують з Близнюками, слід дотримуватися особливої пильності.

Друге місце ділять між собою Раки і Риби. Цим людям властива імпульсивність. Також вони злопам'ятні. Саме тому довго зберігатимуть спогади про те, як їх одного разу образили. Раки і Риби не упустять можливості відновити справедливість шляхом помсти своїм кривдникам.

Третє місце ділять Діви і Скорпіони. У них схожа реакція на образи - вони будуть довго мовчати, тримати все в собі, проте обмірковувати план помсти. Зручний випадок може настати через багато років, проте представники цих двох знаків точно дочекаються свого "зоряного моменту", щоб розплатитися з кривдником.

Також в рейтинг найбільш мстивих знаків Зодіаку потрапили Овни і Терези. Вони, звичайно, не кровожерливі і озлоблені, але ніколи не пробачать людям знущання або зраду. При будь-якій зручній можливості вони будуть пригадувати їм їх "проколи", а в найвідповідальніший момент здатні і на помсту, якою б вона не була.

Нагадаємо, раніше було названо топ-4 найскладніших свекрухи за знаком Зодіаку.

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