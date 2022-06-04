Донецька область зараз - це найбільш небезпечний регіон.

Відомий таролог Олена Бюн зробила розклад карт на те, що очікує деякі українські міста. Експерт дала прогноз по Києву, Одесі та Донбасу.

"Київ отримує хорошу допомогу для того, щоб закрити небо і взагалі для оборони. Тут досить міцна позиція в українських збройних сил, вони готові до будь-яких дій і готові дати гідну відсіч якщо раптом щось. Водночас бачимо посилені спроби розгойдати ситуацію за спиною у влади", - каже Олена Бюн.

Також фахівець розповіла, що під прицільним вогнем окупантів найближчим часом перебуватиме Сєвєродонецьк у Луганській області.

"Десь відступили, десь пішли в наступ, при цьому успішно відбиваються всі атаки російських військ", - сказала таролог.

Олена Бюн також зазначила, що небезпечно буде поблизу Авдіївки, Бахмута, Краматорська та Костянтинівки Донецької області. Також таролог сказала, що можуть бути зроблені спроби обстрілу Одеси, проте всі вони будуть приречені на провал.

Нагадаємо, таролог озвучила дату, коли окупанти почнуть безповоротно відступати.

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