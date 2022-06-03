Фахівець з більш ніж двадцятирічним досвідом Анжела Перл стверджує, що це може статися вже в перших числах червня.

Відомий астролог і таролог Анжела Перл дала прогноз на найближчий час. Експерт запевняє, що армія РФ, яка вторглася на українську землю, може почати відступ вже 5 червня. Це пов'язано з рухом планети Сатурн.

"Влітку, в червні місяці, Сатурн розгортається і буде йти вдруге за цим же положенням. Але це вже будуть наші наступальні дії. Так, будуть втрати, буде складно, ще будуть серйозні бої, але вони вже будуть виганяти ворога з території України. Сатурн розгортається 5 червня і починає задкувати назад. Тобто російська армія почне задкувати назад. Або ж вони зупиняться, почнуть обкопуватися, захищатися — щось таке, що почне виштовхувати армію агресора", - сказала Перл.

Таролог додала, що в кінці грудня 2022 і початку січня 2023 року слід також очікувати серйозних змін в ситуації.

"Швидше за все, там ще можливі якісь бої. Оскільки ситуація почалася на протистоянні двох планет, Сатурна і Урану, війна закінчиться тільки в березні місяці - в районі 8 березня, коли піде ця напруга", - констатувала таролог.

Нагадаємо, астролог дала обнадійливий прогноз по війні в Україні 2022.

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