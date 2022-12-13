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Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким посміхнеться удача вже найближчим часом. Експерти стверджують, що в їхньому житті почнеться "біла смуга".

Овен

Ваш життєвий потенціал буде на висоті, тому ви сміливо можете починати підкорювати нові вершини. Експерти в астропсихології радять вам знайти нові джерела доходу, подумати над якимось новим перспективним проектом. Все буде супроводжувати тому, що б ви домоглися успіху і поліпшили своє фінансове становище.

Лев

Для Левів середина грудня буде дуже плідною. Вам доведеться багато працювати, проте ваша працьовитість не пройде даром. Начальство високо оцінить ваші талант і цілеспрямованість, тому ви можете розраховувати на підвищення. Також ви можете отримати хорошу премію.

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Стрілець

Вам варто подумати про покупку нерухомості з метою подальшої здачі в оренду. Так ви будете отримувати хороший пасивний дохід. Велика ймовірність, що ваш гаманець настільки наповниться, що вам не доведеться працювати найближчим часом.

Нагадаємо, у січні 2023 року всього два знаки Зодіаку почнуть життя з чистого аркуша.

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