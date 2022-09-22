Експерт у сфері астрології Яна Езотеричка на своєму YouTube-каналі повідомила про важливі найближчі події на лінії фронту.

Відомий астролог Яна Езотеричка попереджає, що найближчим часом багато регіонів країни можуть опинитися під прицільним вогнем окупантів. У себе в YouTube-блозі вона закликає не ігнорувати повітряні тривоги.

Як уточнила Езотеричка, Донбас як і раніше залишається одним з найбільш напружених напрямків.

"Загострення буде в Краматорську і Слов'янську. Там намагатимуться провести опалювальний сезон, але будуть великі проблеми. Бойові дії там триватимуть", - прокоментувала Яна.

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Зазначимо, раніше Езотеричка назвала дату, коли в Україні закінчиться "гаряча" фаза війни.

"Гаряча фаза війни може закінчитися 28 жовтня. Може бути не все дату в дату, але у нас буде ретроградний Марс 28 жовтня, І Бог війни сповільнюється. Це не означає, що буде повне завершення війни, але буде уповільнення гарячої фази", - сказала Яна Езотеричка.

Нагадаємо, екстрасенс Макс Гордєєв відповів, чи будуть окупанти знову "накривати" всю Україну ракетами. Він переконаний, що в регіонах, які не поруч з лінією фронту, буде відносно безпечно.

Також УНІАН писав, що відомий таролог передбачила долю Маріуполя.

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