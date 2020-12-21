Сьогодні буде найкоротший день і найдовша ніч у році.

Астрологи розповіли, чого варто побоюватися різним знакам Зодіаку в день зимового сонцестояння 21 грудня.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овнам сонцестояння принесе позбавлення від стресу і тривожності. До успіху їх приведе вміння вчасно прощатися з минулим, залишати за спиною застарілі ідеї і більше не озиратися на минуле. Овни зможуть розв'язати складні питання, і багато в чому це відбудеться завдяки впливу з'єднання Юпітера з Сатурном. Порада астрологів на 21 грудня — повірити в свої сили і не боятися змін.

Тельці можуть відчути себе не в своїй тарілці, проте випробування, що випали на їх долю, допоможуть їм вийти з особистої кризи. Подолання перешкод на шляху до щасливого життя в день сонцестояння загартує волю і допоможе стати вище обставин. Астрологи рекомендують Тельцям рухатися до своєї мрії, попри труднощі і можливі проблеми. Цього року є унікальна можливість виконати заповітну мрію.

Близнюки

У день зимового сонцестояння варто забути старі образи і перестати критикувати оточення за те, що воно не цінує того, що роблять Близнюки. Цей час-прекрасна можливість звільнити свідомість від блоків, які заважають оцінити всю картину того, що відбувається, і Близнюкам пора відпустити негатив, щоб почати новий етап життя, наповнений позитивними змінами. Астрологи рекомендують направити енергію на творення, щоб завершити рік на хвилі успіху.

Рак

Ракам в день зимового сонцестояння вдасться відстояти особисті кордони і припинити будь-які спроби маніпулювання. 21 грудня-відмінний день, коли можна запросто розпрощатися з почуттям нав'язаної провини і перестати допомагати всім, хто так жадає використовувати раків. Вправи з підвищення власної значущості стануть гарною підмогою в боротьбі за своє щастя. Астрологи рекомендують також присвятити час залученню удачі.

Лев

Левам затемнення принесе звільнення від тих, хто звик жити чужим коштом і ображати оточення недоречними висловлюваннями. 21 грудня Леви зможуть поставити крапку в спілкуванні з токсичними особистостями, переступити цей життєвий етап і винести важливі уроки. Астрологи рекомендують не зациклюватися на думці про помсту: життя розставить все по місцях, і кривдники понесуть заслужене покарання. Левам же варто дивитися тільки вперед і налаштуватися на оптимізм.

Діва

Дівам в день затемнення важливо винести важливий життєвий урок: власна думка є у кожної людини, і з цим потрібно змиритися. Неприйняття чужої точки зору, суперечки і конфлікти будуть ускладнювати життя. Позбутися від цих проблем раз і назавжди можна, якщо зрозуміти, що досягнення компромісів спрощує існування, а в суперечках часто народжується не істина, а образи і конфлікти.

Терези

Терезам важливо вірити в те, що слідом за чорною смугою завжди настає Біла. Ця думка допоможе залишатися на плаву під час розв'язання складних питань і не дасть опустити руки. У день зимового сонцестояння важливо залишитися вірними собі, не боятися нічого і слідувати за своєю мрією. Астрологи рекомендують уважно стежити за подіями і довіряти інтуїції, щоб без праці знайти джерело проблем і попрощатися з невдачами.

Скорпіон

Скорпіони в день зимового сонцестояння отримають можливість подолати будь-які перешкоди на шляху до заповітної мрії. Цей час буде вдалим для того, щоб довіритися енергії Всесвіту і слідувати за знаками, які вкажуть шлях до щасливого життя. Астрологи рекомендують перевірити в себе і свою інтуїцію, щоб виключити неприємності. Думка більшості, навіть якщо воно здається правильним, може стати перешкодою на шляху до заповітної мрії.

Стрілець

Стрільці в день зимового сонцестояння можуть знову зіткнутися з проблемами з минулого. Астрологи рекомендують по-новому поглянути на ситуацію, що склалася, щоб без праці впоратися з нею раз і назавжди. Знайти вихід з положення допоможе імпульс від зірок і планет, завдяки якому вийде обійти стороною неприємності, завершити цей життєвий етап і з легким серцем почати новий, наповнений позитивними подіями.

Козеріг

Козерогам випадає відмінний шанс виправити помилки минулого, щоб не упустити успішне майбутнє. У день зимового сонцестояння важливо налаштуватися на оптимізм, щоб дрібні негаразди не могли збити з пантелику і стати каменем спотикання. Астрологи рекомендують Козерогам узяти себе в руки і пам'ятати, що події, на які вони покладають надії, вже не за горами.

Водолій

Водоліям 21 грудня важливо залишити поспіх, щоб нервозність не стала причиною подальших неприємностей. У цей день з'являється можливість відокремити важливе від наносного і позбутися від невизначеності, яка уповільнює шлях до щасливого життя. Астрологи рекомендують вступити в боротьбу зі страхами і тривогою, щоб зустріти щасливі зміни в гарному настрої.

Риби

Риби в день зимового сонцестояння зможуть змінити своє життя на краще, якщо вони прислухаються до доводів розуму, а не емоцій. 21 грудня позитивний настрій буде ключем до подальших успіхів, і риби зможуть досягти нових висот. Астрологи рекомендують сподіватися на себе, а не на оточення, не перекладати відповідальність і з упевненістю дивитися в майбутнє.

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Автор: УНІАН