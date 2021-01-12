Стрільці не розглядають подружню зраду як аморальний вчинок.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не можна довіряти у стосунках.

Про це пише "Клубер".

Овен

Цей вогненний знак відомий своєю невгамовною енергією і вибуховим темпераментом. Коли справа доходить до стосунків, для Овнів дуже важлива сексуальна енергія. Вони пристрасні коханці і часто не в змозі контролювати своє лібідо.

Читайте такожАстролог склала гороскоп на тиждень 11 - 17 січняШлюб рідко змушує їх стати розсудливим, навпаки, багато представників цього знака не витримують тривалого перебування в»тихій гавані".

Терези

Через своє надмірне бажання справити хороше враження ваги багато фліртують. А ще вони легко зачаровуються і на цій хвилі, самі того не помічаючи, заводять романи.

Представники цього знака дуже пристрасні, але при цьому мріють про романтичне кохання в стилі голлівудських фільмів. Вони ласі на компліменти, які, на жаль, не завжди щирі.

Стрілець

Ще один вогненний знак, що не представляє життя без сексуального розмаїття. Вони, як правило, не змінюють в пориві емоцій, їх дії цілком осмислені. Більш того, Стрільці не розглядають подружню зраду як аморальний вчинок. Для них це своєрідний спорт, яким просто потрібно займатися час від часу.

Стрільці, як правило, трепетно піклуються про зовнішність і славляться своєю чарівністю. Якщо ви не змогли встояти перед цією красивою картинкою, що ж... самі винні.

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Автор: УНІАН