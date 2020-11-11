11 листопада - 315-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 50 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 29 жовтня Юліанського календаря.

Яке свято 11 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Всесвітній день шопінгу, День написання паперових листів, Всесвітній день орігамі, Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день міні-лиж.

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Пам'ятні дати 11 листопада, річниці та події

У 1480 році завершилося «Стояння на Угрі», що ознаменувало закінчення татаро-монгольського ярма.

У 1842 році в Пльзені вперше був запропонований новий сорт пива - Пільзнер.

У 1843 році в Данії вперше була опублікована казка Ганса Крістіана Андерсена «Гидке каченя».

У 1936 році в Англії вперше в світі по телебаченню був показаний прогноз погоди.

У 1983 році Каліфорнійський студент Фред Коен успішно завершив курсову роботу на тему про створення прототипу першого комп'ютерного вірусу - програми, яка була здатна до саморозмноження і поширення по мережах. Наступного року Коен написав роботу, в якій не лише передбачив небезпеки поширення вірусів комп'ютерними мережами, але й розповів про можливість створення антивірусних програм. Перший не лабораторний вірус, що називається «Brain», здатний заражати тільки дискети, з'явився в січні 1986 року і мав пакистанське походження. А перша антивірусна програма була розроблена у 1988 році.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 11 листопада вшановує пам'ять двох святих - преподобного Авраамія затворника і Анастасії Римської. У народі свято назвали «Аврамій вівчар», «Анастасія Овечниця». Найголовнішим частуванням цього дня був овечий або козячий сир. Без нього святковий стіл вважався бідним.

Що сьогодні не можна робити

Постарайтеся обмежити спілкування з незнайомими людьми. Не залишайте цього дня дитину одного будинку.

Прикмети на 11 листопада

Читайте такожДень студента 2020 в Україні: дата та історія святаЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- туман - до морозів;

- сильно кричать ворони - зима буде холодною.

11 листопада іменини

Іменини у Анастасії, Марії, Анни, Андрія, Афанасія, Василя, Віктора, Івана, Кирила, Олексія, Павла, Миколи, Тимофія та Євгена.

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Автор: Нана Чорна