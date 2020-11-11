Яке свято 11 листопада 2020
Цього дня світ відзначає Всесвітній день шопінгу, День написання паперових листів, Всесвітній день орігамі, Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день міні-лиж.
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Пам'ятні дати 11 листопада, річниці та події
У 1480 році завершилося «Стояння на Угрі», що ознаменувало закінчення татаро-монгольського ярма.
У 1842 році в Пльзені вперше був запропонований новий сорт пива - Пільзнер.
У 1843 році в Данії вперше була опублікована казка Ганса Крістіана Андерсена «Гидке каченя».
У 1936 році в Англії вперше в світі по телебаченню був показаний прогноз погоди.
У 1983 році Каліфорнійський студент Фред Коен успішно завершив курсову роботу на тему про створення прототипу першого комп'ютерного вірусу - програми, яка була здатна до саморозмноження і поширення по мережах. Наступного року Коен написав роботу, в якій не лише передбачив небезпеки поширення вірусів комп'ютерними мережами, але й розповів про можливість створення антивірусних програм. Перший не лабораторний вірус, що називається «Brain», здатний заражати тільки дискети, з'явився в січні 1986 року і мав пакистанське походження. А перша антивірусна програма була розроблена у 1988 році.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 11 листопада вшановує пам'ять двох святих - преподобного Авраамія затворника і Анастасії Римської. У народі свято назвали «Аврамій вівчар», «Анастасія Овечниця». Найголовнішим частуванням цього дня був овечий або козячий сир. Без нього святковий стіл вважався бідним.
Що сьогодні не можна робити
Постарайтеся обмежити спілкування з незнайомими людьми. Не залишайте цього дня дитину одного будинку.
Прикмети на 11 листопада
Читайте такожДень студента 2020 в Україні: дата та історія святаЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- туман - до морозів;
- сильно кричать ворони - зима буде холодною.
11 листопада іменини
Іменини у Анастасії, Марії, Анни, Андрія, Афанасія, Василя, Віктора, Івана, Кирила, Олексія, Павла, Миколи, Тимофія та Євгена.
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