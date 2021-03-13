13 березня - 72-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 293 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 28 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 13 березня 2021

Цього дня у світі відзначаються День зазирання у замкові щілини, День тайського слона, Міжнародний день поясної сумки, Всесвітній день білого вина «Рислінг».

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Пам'ятні дати 13 березня, річниці та події

У 1781 році англійський астроном Вільям Гершель за допомогою власноруч виготовленого телескопа відкрив сьому планету Сонячної системи - Уран. Щоправда, спочатку він прийняв її за комету. Коли з'ясувалося, що це невідома раніше планета, він отримав медаль Королівського товариства і посаду придворного астронома. Сам Гершель назвав планету на честь свого високого покровителя - короля Георга III «Зіркою Георга». Потім німецький астроном Йоганн Боде придумав для неї назву - Уран.

У 1852 році нью-йоркська газета «NY Lantern Weekly» опублікувала перше зображення «Дядечка Сема».

У 1869 році хімік Менделєєв закінчив складання своєї періодичної таблиці.

У 1947 році уряд Великобританії оголосив про заборону проведення спортивних змагань посеред тижня з метою підвищення продуктивності праці.

У 1961 році 79-річний Пабло Пікассо одружився з 37-річною моделлю Жаклін Рок.

У 1961 році сталася Куренівська трагедія в Києві. Все почалося з того, що 2 грудня 1952 року Київський міськвиконком прийняв рішення про створення звалища будівельних відходів у Бабиному Яру, підписане головою міськвиконкому Олексієм Давидовим (згодом покінчив із життям, за офіційними даними, помер від інфаркту). Як результат - у районі Куренівки 13 березня 1961 року прорвало дамбу, що перекривала Бабин Яр, куди 10 років зливали відходи виробництва (пульпу) найближчих цегляних заводів. Грязьовий вал шириною приблизно в 20 метрів і висотою 14 метрів понісся вниз, з одного боку - теперішньою вулицею Теліги, упершись в трамвайне депо, а з іншого боку - з обриву вниз, повз Кирилівський монастир, повністю затопивши стадіон «Спартак» і частину Кирилівської вулиці (в той час — вулиця Фрунзе). Грязьовий потік був такої сили, що зносив на своєму шляху будівлі, автомобілі, трамваї, не кажучи вже про людей. Потоп тривав лише півтори години, але його наслідки були катастрофічними. Загинуло сотні людей. Пульпа, що розтеклася, ставала твердою, як камінь. Загальний обсяг пульпи, що зійшла в районі вулиць Кирилівської-Костянтинівської склав до 600 тис. м3 за товщини залягання до 4 метрів. У результаті трагедії стадіон «Спартак» був затоплений шаром рідкого бруду з глиною настільки, що його високої огорожі не було видно. Пульпа практично повністю знищила трамвайний парк. Ситуацію ускладнило те, що вчасно не була передана команда відключити енергопостачання, й тому в трамвайному парку була значна кількість загиблих від ураження електричним струмом. Відповідно до офіційного звіту з позначкою «Для службового користування», в результаті аварії зруйновано 68 житлових і 13 адміністративних будівель. Непридатними для житла виявилися 298 квартир і 163 приватних будинки, в яких проживало 353 сім'ї чисельністю 1 228 осіб. Даних про загиблих і поранених у звіті немає. Пізніше було названо число 150 загиблих. Але за оцінками київського історика Олександра Анісімова, це приблизно 1,5 тисячі осіб. Владою було прийнято рішення не афішувати масштаби трагедії. Того дня в Києві був відключений міжміський і міжнародний зв'язок. Офіційне повідомлення про катастрофу було передано по радіо лише 16 березня. Інформація про куренівські події зазнавала жорсткої цензури, багатьох загиблих ховали на різних кладовищах у Києві та за його межами, вказуючи в документах і в написах на могилах різні дати й причини смерті. На ліквідацію наслідків катастрофи кинули війська. Солдати працювали вдень і вночі. Ковші екскаваторів та ножі бульдозерів рвали на шматки тіла загиблих. Незважаючи на секретність, тисячі киян приходили на територію Павлівської психіатричної лікарні, де в клубному приміщенні складали рядами загиблих. У режимі секретності прокуратурою УРСР було порушено кримінальну справу, проведено слідство. Закритий суд засудив шістьох посадових осіб до тюремного ув'язнення. Згідно з висновком експертної комісії, причиною аварії названо «помилки в проекті гідровідвалів і дамби».

У 1974 році в Парижі був відкритий аеропорт імені Шарля де Голля.

У 1979 році вступила в дію європейська валютна система.

У 1988 році був відкритий найдовший підводний тунель Сейкан - 53,85 км, Хонсю - Хоккайдо.

У 1989 році була винайдена Всесвітня павутина (World Wide Web, WWW), відома як Інтернет. Винахідником Інтернету вважається англійський вчений Тім Бернерс-Лі та його колеги, які працювали в Європейській Раді з ядерних досліджень (CERN). Вони передали начальнику свого відділу документ, озаглавлений «Інформаційний менеджмент: деякі пропозиції», в якому були закладені основні принципи WWW.

13 березня 1995 данський кінорежисер, володар багатьох престижних призів Ларс фон Трієр та його однодумець Томас Вінтерберг склали сенсаційний маніфест «Обітниця цнотливості». У ньому проголошувалося народження авангардного художнього напряму під назвою «Догма-95».

У 2004 році оперний тенор Лучано Паваротті на сцені «Metropolitan Opera» попрощався з глядачами. Він виконував роль Маріо Каварадоссі в опері Пуччіні «Туга». Перед виставою він офіційно оголосив про те, що залишає оперну сцену. У «Метрополітен-опері» був аншлаг - незважаючи на те, що часом голос Паваротті звучав слабше, ніж зазвичай, зал проводив його 11-хвилинною овацією. Останній виступ Паваротті відбувся 10 лютого 2006 року в Турині, на церемонії відкриття XX Зимових Олімпійських ігор: він виконав Nessun dorma з опери Пуччіні «Турандот». Лучано Паваротті помер о 5 ранку 6 вересня 2007 року, не доживши трохи більш як місяць до свого 72-річчя, від раку підшлункової залози, у своєму будинку в Модені. 8 вересня 2007 року відбулося прощання і похорон маестро. Лучано Паваротті був похований на кладовищі Монтале Рангоне під Моденою, в сімейному склепі, поруч із батьками і мертвонародженим сином.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 13 березня вшановує пам'ять святого Василя. У народі день назвали «Василь Капельник». Ще 13 березня шостий день Масниці - «посиденьки зовиці», або «дівчачий день». Сестри чоловіка та інші його родичі запрошувалися невісткою на суботнє гуляння.

Що сьогодні не можна робити

Не варто будувати плани й загадувати бажання – нічого не збудеться. Також не робіть великі покупки - все скоро стане марним. Категорично заборонено руйнувати ластівчине гніздо.

Прикмети на 13 березня

Читайте такожРелігійні свята у березні: православний календар на місяцьЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сніг розтанув - до швидкої відлиги;

- дощ - улітку буде хороша погода;

- похмуро - вночі будуть заморозки;

- день сонячний - рік буде родючим.

13 березня іменини

Іменини у Василя, Кіри, Марини, Нестора, Миколи, Іоанна, Арсенія та Сергія.

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Автор: Нана Чорна