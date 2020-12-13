13 грудня - 347-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 18 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 30 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 13 грудня 2020

Цього дня світ відзначає День ведмедя, День ванільного неба, Всесвітній день запалених свічок, Всесвітній день хорового співу, День святої Люсії, Третю неділю Адвенту.

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Пам'ятні дати 13 грудня, річниці та події

13 грудня 1642 року голландський мореплавець Абель Тасман вперше ступив на землю Нової Зеландії. Другим європейцем, який відвідав острови, став Джеймс Кук. Члени його експедиції висадилися на берег Нової Зеландії восени 1769 року. Тасман проголосив ці землі власністю короля Георга III і наніс на карту їхню берегову лінію. За ним у 90-х роках 18 століття пішли китобої та мисливці на тюленів, а у 1814 році з'явилися перші християнські місіонери. У 1840 роцы вожді місцевого племені маорі в селищі на річці Вайтанга підписали з Великобританією договір, згідно з яким маорійські вожді поступалися англійській королеві «всіма правами і повноваженнями суверенітету». З 1840 по 1907 рік країна була британською колонією. З 1907 року Нова Зеландія формально вважається самоврядним домініоном Великої Британії. У 1931 році вона отримала право на самостійність у зовнішніх і внутрішніх справах. Зараз Нова Зеландія є незалежною країною всередині Британської Співдружності. Держава побудована на принципах конституційної монархії і парламентської демократії та входить до числа розвинених країн світу. Формальною главою держави є королева Великої Британії. Інтереси Британії в Новій Зеландії представляє генерал-губернатор. На державному прапорі Нової Зеландії зображені чотири головні зірки сузір'я Південного Хреста - червоні на темно-синьому полі із зображенням прапора Великобританії у верхньому лівому кутку. Національна емблема Нової Зеландії - щит, увінчаний короною, з розташованими з боків маорійським вождем і європейською жінкою.

У 1941 році сталася сильна повінь у Хуаразі (Перу), викликана шматком льодовика, що відколовся й упав в озеро Палькакоча. Загинули близько 7 тисяч осіб.

У 2003 році в районі міста Тікріт був заарештований глава Іраку Саддам Хусейн. На судових засіданнях у Багдаді в зоні, де розташовувалися збройні сили США, Хусейну висунули безліч обвинувачень: антилюдські методи правління, військові злочини, вбивство 148 шиїтів та інше. У 2006 році екс-правителя Іраку засудили до смертної кари шляхом повішення. 30 грудня його вивели на місце страти. Перед смертю Хусейн зазнав різних образ і навіть плювків з боку охоронців-шиїтів. Саддам намагався заперечувати, переконував, що хотів врятувати країну, але в останні хвилини притих і почав молитися. Хусейн не мучився довго, його смерть була миттєвою. Страхітливе видовище встиг зняти на відео з телефону один з охоронців, тому страту побачив увесь світ. Після смерті Хусейна з'явилися чутки, що нібито не було ніякої страти, і Саддам живий. Говорилося також, що Хусейн помер ще у 1999 році, а замість нього в країні правив двійник, який не зміг гідно вивести країну з кризи. На цю тему за книгою Латіфа Яхіа, колишнього іракського комбата, режисером Лі Тамахорі у 2011 році знятий фільм під назвою «Двійник диявола».

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 13 грудня вшановує пам'ять святого Андрія Первозванного. Інші назви свята: «Андрій Первозванний», «Андрій Осінній», «Андрій Зимовий». У народі ніч на 13 грудня була часом для ворожінь.

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується шити, ткати, прясти, займатися різним рукоділлям, щоб не накликати біду. Бажано також не влаштовувати гучних гулянь з алкоголем. І хоча це день, коли часто проводять ворожіння, але церква не дозволяє ворожити ніколи, особливо в свято.

Прикмети на 13 грудня

Читайте такожЩо подарувати на Новий рік 2021: цікаві та оригінальні ідеїЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- йде сніг і не тане - лежатиме ще 110 днів;

- сніг не випав - зима буде теплою;

- стоїть мороз - бути гарному врожаю.

13 грудня іменини

Іменини у Андрія та Івана.

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Автор: Нана Чорна