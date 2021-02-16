16 лютого - 47-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 318 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 3 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 16 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день млинця, День пошуку запахів, Жирний вівторок, День Кіотського протоколу.

В Україні - День військового журналіста, у США - День інновацій, День допомоги буркотунам, День мигдалю, в Індії - День богині мудрості і мистецтва Сарасваті, у Литві - День відновлення державності, в Уганді - День пам'яті архієпископа Джанані Лувума.

Пам'ятні дати 16 лютого, річниці та події

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютий16 лютого 1568 року іспанська інквізиція винесла смертний вирок усім жителям Нідерландів. Раніше християнство і християнська церква страждали як від зовнішнього ворога - римських імператорів, так і від внутрішніх чвар, що спиралися на теологічні розбіжності. Особливий церковний суд католицької церкви під назвою «Інквізиція» був створений у 1215 році Папою Інокентієм III. Церковний трибунал, якому було доручено «виявлення, покарання і запобігання єресям», був заснований у Південній Франції Григорієм IX у 1229 році. Цей інститут досяг свого апогею в 1478 році, коли король Фердинанд і королева Ізабелла з санкції Папи Сікста IV заснували іспанську інквізицію. Основним завданням інквізиції було визначення, чи є обвинувачений винним у єресі. З кінця 15 століття, коли в Європі починають поширюватися уявлення про масову присутність серед звичайного населення відьом, що уклали договір з нечистою силою, до її компетенції починають входити процеси про відьом. Водночас переважну кількість вироків про відьом винесли світські суди католицьких і протестантських країн у 16 і 17 століттях. Результати винищувальної діяльності іспанської інквізиції тільки в період від 1481 до 1498 року виражаються такими цифрами: близько 8 800 осіб були спалені на багатті; 90 000 людей зазнали конфіскації майна і церковних покарань. Іспанська інквізиція в Нідерландах була встановлена Карлом V у 1522 році для боротьби з протестантами. І у 1523 році в Антверпені на багатті спалили двох перших протестантських мучеників. Для боротьби з протестантами всіх мастей вживалися найсуворіші заходи. А деякі з рішень інквізиції - такі як смертний вирок усім жителям Нідерландів (звичайно ж, не приведений у дію), залишилися як своєрідні курйози історії. Введення інквізиції в Іспанських Нідерландах стало однією з причин Нідерландської революції 1566-1609 років, у результаті чого Нідерланди розпалися на держави протестантів і католиків.

У 1923 році Говард Картер розкрив гробницю фараона Тутанхамона. Гробниця Тутанхамона - єдина нерозграбована гробниця, що дійшла до вчених майже у первозданному вигляді, була виявлена в 1922 році двома англійцями, єгиптологом Говардом Картером і археологом-любителем лордом Карнарвоном. Вона розташована у Долині Царів, де з 16 століття до н. е. по 11 століття до н. е. були побудовані гробниці для поховання фараонів – царів Стародавнього Єгипту. Долина розташована на західному березі Нілу, навпроти міста Фіви (Сучасний Луксор). Її пошуки велися довго. У Долині Царів давно вже працювали археологічні експедиції, які нібито розкопали все, що можливо, й нових знахідок не очікувалося. Однак Картер був упевнений, що усипальниця Тутанхамона повинна бути тут. 16 лютого 1923 року британська експедиція під керівництвом археолога Говарда Картера знайшла головний скарб піраміди: кам'яний саркофаг фараона. Коли в лютому саркофаг розкрили, всередині виявилася золота труна з його мумією. Саркофаг був золотим і містив більш як 100 кг чистого золота, а тіло фараона, яке було там, муміфіковано. Кімната, де знаходився саркофаг, була наповнена такою безліччю дорогоцінних предметів, що для їх розбирання знадобилося цілих п'ять років. Саркофаг з мумією Тутанхамона залишений у своїй гробниці в Долині Царів. Усі знайдені там скарби нині зберігаються в Каїрському музеї.

У 1948 році американським астрономом Джерардом Койпером був відкритий супутник Урана - Міранда.

У 1968 році в місті Хейлівілл (штат Алабама) почала функціонувати перша в США служба порятунку - 911.

У 1978 році була створена перша комп'ютерна електронна дошка оголошень - BBS.

У 2005 році набув чинності Кіотський протокол. Це - Міжнародний документ, прийнятий у Кіото (Японія) в грудні 1997 року на додаток до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Він зобов'язує розвинені країни і країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів. Кіотський протокол підписали 159 держав. Кіотський протокол - перший Міжнародний документ, що використовує ринковий механізм для вирішення глобальних екологічних проблем.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 16 лютого вшановує пам'ять святого Симеона і Святої пророчиці Анни. З цього дня природа починає готуватися до весни. Симеону і Анні моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженій дитині. Святих називають хранителями немовлят.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня не можна лихословити, брати в борг та носити чорні речі.

Прикмети на 16 лютого

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З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- випало багато снігу - літо буде дощовим;

- горобці голосно цвірінькають - скоро настане весна.

16 лютого іменини

Іменини у Михайла, Анни, Миколи, Романа, Адріана і Павла.

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Автор: Нана Чорна