16 січня - 16-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 349 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 3 січня Юліанського календаря.

Яке свято 16 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день "The Beatles", Міжнародний день гарячої та гострої їжі, День льодовара, День великих сумкових розкопок і День "Цінуйте дракона".

У США - День нічого, День хорошого підлітка, День пам'яті "Сухого закону", День використання подарункової карти, День печива "Фіг Ньютон", День книговидавців, День "Без скальпеля", День свободи віросповідання, День психіатричного техніка, у Таїланді - День учителя, в Конго - День героїв, у Беніні - День мученика.

Пам'ятні дати 16 січня, річниці та події

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць нового рокуУ 27 році до н.е. 1-й консул Римської імперії Октавіан Август став першим римським імператором.

У 1909 році експедиція Ернеста Шеклтона – ірландського дослідника Антарктики, учасника чотирьох антарктичних експедицій, трьома з яких командував, відкрила південний магнітний полюс Землі.

16 січня 1920 року була ухвалена 18-та поправка до Конституції США. Нею був введений в силу "сухий закон", що позбавив ліцензій на бізнес виноробів, винокурів, постачальників алкоголю і торговців спиртним. Проти ратифікації "сухого закону" виступили Штати Коннектикут, Іллінойс, Род-Айленд і Вісконс. Саме звідти в інші штати йшла контрабанда алкоголю. На боротьбу з порушниками було витрачено понад 12 мільйонів доларів. Скасовано "сухий закон" було 5 грудня 1933 року, після ухвалення Конгресом США 21-ї поправки. При цьому допускалися обмеження на обіг алкоголю на рівні штатів. У цілому, антиалкогольний рух ширився у США з кінця 19 століття. Була навіть створена партія "сухого закону" в 1869 році, але вона так і не змогла подолати двопроцентного рубежу у виборчих кампаніях. Особливо проти "споювання нації" виступали жіночі об'єднання й церква. У 1893 році утворилася Ліга "противників салунів". Пияцтво, азартні ігри та проституція стали звичайною справою в салунах. Для отримання прибутку утримувачі не гребували заманюванням у злачні місця підлітків, що було не тільки аморально, а й протизаконно. У 1905 році "сухий закон" діяв у Канзасі, Мені, Небрасці і Північній Дакоті, до 1912 року він охопив уже дев'ять штатів, до 1916 року - 26 штатів. Після вступу США в Першу світову війну уряд прагнув зберігати запаси зерна, і прихильники "сухого закону" домоглися загальнонаціональної заборони на виробництво спиртних напоїв. У 1917 році Конгрес США схвалив і направив на затвердження Штатів проект вісімнадцятої поправки до Конституції про введення "сухого закону". У вересні 1917 року в країні було припинено виробництво віскі, а у травні 1919 року та ж доля спіткала виробництво пива. З 1 липня 1919 року на території США був повністю заборонений продаж спиртних напоїв. 16 січня 1920 року була ухвалена 18-та поправка до Конституції США.

У 1965 році сталася найбільша авіакатастрофа в історії Канзасу. Повністю заправлений повітряний танкер Boeing KC-135 Stratotanker після зльоту впав на житлові будинки. Загинуло 30 людей.

У 2002 році Рада Безпеки ООН одностайно проголосувала за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда і рух Талібан, що правив в Афганістані.

У 2003 році відбувся старт шаттла "Колумбія", що зазнав аварії під час повернення на Землю 1 лютого. Всі семеро астронавтів загинули.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 16 січня вшановує пам'ять мученика Гордія Каппадокійського. Інші назви свята: "Гордій", "Гордей", "День Малахії Доїльниці", "Малахій", "Оберіг корови".

Що сьогодні не можна робити

У цей день не рекомендовано важко фізично працювати. Ще не можна нічим хвалитися, пишатися.

Прикмети на 16 січня

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- яка погода в цей день, такою вона буде у березні;

- яскраві зірки - до ясної погоди;

- тріщать гілки дерев - до швидких морозів.

16 січня іменини

Іменини у Малахії, Ірини та Василя.

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Автор: Нана Чорна