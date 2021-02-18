18 лютого - 49-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 316 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 5 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 18 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються Свято всіх легковажних, День Плутона, Всесвітній день управління інформацією.

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікУ США - День випивання вина, День доїння корови під час польоту в літаку, День «Великий палець вгору», День батарейки, День камбали, фаршированої крабами, у Гамбії - День незалежності, в Туркменістані - День дипломатичних працівників, у Непалі - День демократії, в Сьєрра-Леоне - День збройних сил, в Японії - День острівних мов, у Швейцарії - Бернський карнавал.

Пам'ятні дати 18 лютого, річниці та події

У 1895 році в Парижі з тріском провалилася виставка-продаж картин Поля Гогена. Історія така: більшу частину свого життя француз Поль Гоген прожив у бідності, депресії та хворобі. Його роботи часто не знаходили попиту, художник вів жебрацьке існування, порвав із сім'єю, поневірявся. Протягом низки років він жив у Бретані, на Панамі та острові Мартініка, у 1888 році разом із Ван Гогом працював в Арлі. Неприйняття сучасного йому суспільства пробудило у Гогена інтерес до традиційного укладу життя. І ось у 1891 році в Парижі була організована виставка картин Гогена, на кошти від проданих картин він поїхав в Океанію, на острів Таїті. Там Гоген дуже продуктивно провів час, написавши 47 картин. Нова колекція була виставлена на аукціоні в паризькому будинку Друо. Вона саме й відкрилася 18 лютого 1895 року. Всупереч очікуванням, було продано тільки дев'ять картин, та й за невелику суму. Всі гроші, виручені на аукціоні, пішли на те, щоб розплатитися з аукціоністами. Завдяки коштам, зібраним друзями, він зміг повернутися після невдачі в Полінезію. Йому загрожували штраф у 1000 франків та ув'язнення за борги, чого він уникнув, померши від серцевого нападу. Після смерті Гогена цикл робіт, створених художником на Таїті, визнали шедевром. Його полотна були унікальні за декоративності кольору, площинності і монументальності композиції, узагальненістю стилізованого малюнка і вплинули на творчі пошуки багатьох художників початку 20 століття. У 2015 році полотно Гогена «Nafea Faa Ipoipo» («Коли ти вийдеш заміж»), яке створене у 1892 році й міститься в зборах живопису швейцарського колекціонера із Базеля Рудольфа Штехеліна, було продано за рекордні 300 мільйонів доларів. Це найбільша сума, виручена коли-небудь за твір мистецтва.

У 1911 році в Індії відбувся перший в історії поштовий авіарейс. Пілот Анрі Піке доставив 6,5 тисячі листів і 250 листівок з Аллахабаду в Нейні, відстань склала 13 км. Листи були погашені спеціальним штемпелем з написом: «First aerial post. U. P. Exhibition. Allahabad. 1911» («Перша повітряна пошта. Об'єднана Національна виставка. Аллахабад. 1911»). Спеціальний штемпель аллахабадської авіапошти ставили червоною фарбою, невелика частина кореспонденції службового характеру отримала відбитки чорного кольору. Штемпель був виготовлений на замовлення уряду Індії поштовим відомством у місті Алігарі та є унікальним: кліше було знищено відразу ж після закінчення польоту. На штемпелі зображений силует летить біплана над горами Азії. Проект штемпеля був намальований ініціатором польоту Волтером Віндхемом, власником автомобільної фірми, який заснував у 1908 році авіаційний клуб. Сума, виручена від перевезення авіапошти, була передана готелю «Оксфорд і Кембридж» на утримання студентів.

У 1913 році Фредерік Содді ввів термін «ізотоп». Содді - англійський радіохімік, член Лондонського королівського товариства, лауреат Нобелівської премії з хімії.

У 1930 році американський астроном Клайд Томбо в обсерваторії Лоуелла відкрив дев'яту планету Сонячної системи - Плутон. Право дати назву новому небесному тілу належало обсерваторії Ловелла. Але варіанти назви почали надходити з усього світу. Ім'я «Плутон» першою запропонувала Венеція Берні, одинадцятирічна школярка з Оксфорда. Вона цікавилася не лише астрономією, а й класичною міфологією, і вирішила, що це ім'я - давньоримський варіант імені грецького бога підземного царства - підходить для такого, ймовірно, темного й холодного світу. Офіційно об'єкт отримав ім'я 24 березня 1930 року. А через 76 років, у серпні 2006 року на асамблеї Міжнародного астрономічного союзу, що проходила в Празі, Плутон позбавили статусу планети Сонячної системи. Він тепер лише «карликова планета». Після тижня обговорень 2,5 тисячі астрономів, що представляли 75 країн світу, затвердили шляхом голосування критерії, яким має відповідати небесне тіло для отримання статусу планети. Згідно з новим визначенням, статус планети присвоюється «небесному тілу, яке рухається по орбіті навколо Сонця, що належить виключно цьому небесному тілу, має достатню масу для утворення гравітаційного поля, внаслідок чого це небесне тіло отримує кулясту форму». Після виключення Плутона з числа планет ця назва закріплена лише за 8 небесними тілами: Меркурієм, Венерою, Землею, Марсом, Юпітером, Сатурном, Ураном та Нептуном. Відповідно до нової класифікації, Плутон належить до категорії малих планет, або планетоїдів.

У 1978 році були проведені перші змагання з триатлону - Ironman.

У 1979 році вперше за час спостережень у пустелі Сахара випав сніг.

У 2004 році стався вибух залізничного складу з небезпечними вантажами під Нішапуром (Іран). Загинуло близько 300 осіб, близько 500 були поранені.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 18 лютого вшановує пам'ять мучениці Агафії Панормської. Цей день вважався поминальним. Його ще в народі називали Агафією Скотницею. Агафія - покровителька домашньої худоби і захисниця від вогню.

Що сьогодні не можна робити

Не можна сваритися, особливо конфліктувати в родині. Також не можна, щоб у будинку був безлад. Прибрати потрібно напередодні.

Прикмети на 18 лютого

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимуть українці в перший місяць весниЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- вдарив мороз - весна буде ранньою й теплою, але літо - сухим;

- сніг не випав - улітку не буде опадів;

- день теплий - скоро настане весна.

18 лютого іменини

Іменини у Агафії, Антона, Феодосія, Василини, Михайла та Олександри.

Вас також може зацікавити:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Нана Чорна