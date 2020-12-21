21 грудня - 355-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 10 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 8 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 21 грудня 2020

Цього дня світ відзначає День зимового сонцестояння, День гарячого шоколаду, День народження баскетболу, День народження кросворду, Свято середини зими «Йоль», День кухаря японської кухні, День прийняття Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Global Orgasm Day.

У США - День пам'яті бездомних людей, День коктейлю «Кокіто», День смажених креветок, День ківі, День подяки мініатюрним дівчатам, в Ізраїлі - День вчителя, у Фінляндії, Нідерландах - День святого Томаса, на Філіппінах - День збройних сил, у Туркменістані - День пам'яті першого президента, в Індії - Панча Ганапаті, у Китаї - свято Дунчжі.

Пам'ятні дати 21 грудня, річниці та події

Читайте такожЯлинка на Новий рік 2021: як вибрати зелену красуню та якнайдовше зберегти її красивою21 грудня 1891 року в залі навчального центру християнської Молодіжної асоціації в Спрінгфілді (штат Массачусетс, США) відбувся перший в історії баскетбольний матч. Гра була придумана вчителем фізкультури Джеймсом Нейсмітом. Правила гри, які написав Нейсміт, складалися з 13 пунктів. Більшість з них діють і донині. Цю дату вважають неофіційним днем народження баскетболу. Перед матчем Нейсміт попросив сторожа принести дві порожні коробки, щоб учні, тренуючись у влучності, змогли кидати в них м'ячі. Однак не знайшовши коробок, сторож приніс кошики з-під персиків. Їх прикріпили на різних сторонах балкона, що оперізує зал на висоті 3 м 05 см. У першій грі взяли участь дві команди по 9 осіб. Поступово популярність нової гри стала набирати обертів. У 1893 році кошики замінили залізними кільцями з сіткою. У 1894 році в США були видані перші офіційні правила баскетболу. У 1895 році встановили щити й провели перші офіційні змагання з цього виду спорту. У 1897 році склад команди обмежили 5 гравцями. У 1920-ті роки почали активно створюватися національні федерації баскетболу, проводитися перші міжнародні зустрічі. У 1919 році відбувся баскетбольний турнір між армійськими командами США, Італії та Франції. У 1923 році у Франції проводиться перший Міжнародний жіночий турнір. Участь у ньому взяли команди трьох країн: Англії, Італії, США. А в 1932 році у Женеві була створена Міжнародна Федерація баскетбольних асоціацій.

У 1898 році П'єр і Марі Кюрі відкрили радій. Подружня пара П'єр і Марія Кюрі - перші фізики, які досліджували радіоактивність елементів. Учені стали лауреатами Нобелівської премії з фізики за зроблений внесок у розвиток науки. Після смерті Марія Кюрі отримала Нобелівську премію з хімії за відкриття самостійного хімічного елемента - радію.

У 1913 році в нью-йоркській газеті «New York World» був опублікований перший в історії кросворд, його упорядником є Артур Вінн. Свою назву ця головоломка отримала від принципу побудови, який полягав у необхідності заповнити буквами порожні клітини, збудовані в лінії та пересічні один з одним. Лінії порожніх клітин були пронумеровані, а під головоломкою розташовувалися задані значення слів, які необхідно було вписати в порожні клітини. Кожне значення слова відповідало своєму номеру. Через перетин ліній порожніх клітин головоломка отримала назву «кросворд». Назва ця походила від двох англійських слів: «cross» (слово) і «word» (буква). Книга рекордів Гіннеса називає датою народження першого кросворду саме 21 грудня 1913 року, хоча американський журналіст Артур Вінн, який склав свою головоломку для «New York World», не єдина людина, яка претендує на право вважатися винахідником популярної в усьому світі головоломки. Право США бути родоначальниками кросворду оскаржують Великобританія і ПАР. Англійці стверджують, що подібні головоломки друкувалися в «Times» ще наприкінці 19 століття. У ПАР стверджують, що на початку 20 століття людина на ім'я Віктор Орвілл, відбуваючи тюремний строк, надіслав із в'язниці в редакцію газети Кейптауна головоломку, за своєю суттю схожу на кросворд, яка й була опублікована в газеті, отримавши популярність серед читачів. Варто відзначити, що на могилі Орвілла намальований кросворд і вибитий напис, побічно вказує на те, що саме він є винахідником всесвітньо популярної головоломки. Є також відомості, що у США в 1875 році у газеті «Святий Ніколас» уперше була опублікована головоломка, дуже схожа на кросворд. Італія, до слова, будучи спадкоємицею Стародавнього Риму, також може брати участь в боротьбі за право вважатися батьківщиною кросворду, оскільки до наших днів дійшли малюнки античних ігор, дуже схожих на відомий і так популярний сьогодні кросворд. У 20-ті роки 20 століття кросворд здобув неймовірну популярність у світі. Головоломку стали друкувати багато газет і журналів. Пізніше з'явилися спеціальні збірки, цілком присвячені кросвордам. Для багатьох людей кросворд став можливістю з користю для саморозвитку провести вільний час або час у дорозі, а для когось і скоротати самотність вечорами. Хтось цілеспрямовано займається розгадуванням кросвордів, розширюючи свій кругозір та словниковий запас, кмітливість і мислення. Проводяться навіть чемпіонати й конкурси зі складання та вирішення різних видів кросвордів. А різноманітність кросвордів дійсно вражає: американський, японський, скандинавський, угорський, англійський, естонський, ключворд, чайнворд, циклокроссворд, тривимірний кросворд. Навіть у системі освіти кросворд знайшов своє місце, де застосовується вчителями як одна з форм вивчення і закріплення навчального матеріалу.

У 1937 році відбулася прем'єра першого повнометражного мультфільму Уолта Діснея «Білосніжка і сім гномів».

У 1968 році США здійснили успішний запуск космічного корабля «Аполлон-8». Стартував перший пілотований політ навколо Місяця.

У 1970 році в Овальному кабінеті Білого дому відбулася зустріч президента США Ніксона і легендарного співака Елвіса Преслі, обставини якої згодом були показані в художньому фільмі «Елвіс зустрічає Ніксона» (1997).

У 1988 році відбувся перший політ літака Ан-225 «Мрія».

У 2012 році вперше в історії YouTube та Інтернету кількість переглядів одного відеокліпу перевищила 1 мільярд разів. Цим відео став кліп південно-корейського виконавця PSY «Gangnam Style».

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 21 грудня вшановує пам'ять святої мучениці Анфіси Римської та преподобного Патапія. У народі Анфісу прозвали Рукодільницею, оскільки в цей день дівчата мають займатися цим видом домашньої праці. Інші назви свята: «Анфіса», «Анфісин день», «Потап», «Патапій».

Що сьогодні не можна робити

Не можна на Анфісу скупитися - повернеться сторицею. Ще не можна зустрічати 21 грудня в неприбраному будинку.

Прикмети на 21 грудня

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- синиці метушаться і ховаються - наближається заметіль;

- захурделило - влітку будуть рясні опади;

- багато снігу - літо буде дощовим.

21 грудня іменини

Іменини у Анфіси, Кирила, Патапія, Вікторії та Сергія.

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Автор: Нана Чорна