25 січня - 25-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 340 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 12 січня Юліанського календаря.

Яке свято 25 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються День щасливих сніговиків, День повітряно-бульбашкової упаковки, День ком'юніті-менеджера.

У США - День штату Флорида, День фториду, День поліпшення ділового спілкування, День власної кімнати, День ірландської кави, День комп'ютера «Macintosh», День протилежності, в Індії - День виборців, День туризму, в Індонезії - День харчування, в Єгипті - День революції 2011 року, День поліції, у Шотландії - ніч Бернса, на Кайманових островах - День національних героїв.

Пам'ятні дати 25 січня, річниці та події

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікУ 1500 році цього дня європейці вперше ступили на землю Бразилії. Слава належать Вісенте Яньесу Пінсону, іспанському мореплавцю, досліднику і конкістадору.

У 1533 році англійський король Генріх VIII таємно одружився з Анною Болейн, за що пізніше був відлучений від церкви. Анна до заміжжя - маркіза Пембрук у власному праві. Мати другої правлячої королеви Англії, Єлизавети I англійської. Шлюб Генріха і Анни, а також подальша страта, зробили її ключовою фігурою політичних і релігійних потрясінь, що поклали початок Реформації в Англії.

У 1554 році в цей день – Святого Павла - на південному сході Бразилії, в долині річки Тієте, португальськими єзуїтами було засновано місто Сан-Паулу.

У 1658 році губернатор Нового Амстердама заборонив теніс, оскільки той відволікав людей від богослужінь.

У 1799 році в США була запатентована механічна сівалка.

У 1858 році «Весільний марш» Мендельсона отримав путівку в життя. Всесвітньо визнаний твір було написано у 1843 році для вистави Шекспіра «Сон у літню ніч» і великої популярності тоді не здобув. Але через п'ятнадцять років відбулася подія, яка стала для цього твору доленосною. Англійська принцеса Вікторія Адельгейд під час підготовки до свого одруження з кронпринцем Пруссії Фрідріхом Вільгельмом IV дуже серйозно поставилася до вибору музичного супроводу. Вона особисто вибрала два марші. Під один із них у пам'ятний день королівського весілля - 25 січня 1858 року - сімнадцятирічну наречену повели до вівтаря. Це був «Весільний хор» з опери Вагнера «Лоенгрін». А з церкви новоявлене подружжя виходило під торжествуючі звуки мелодії з поеми «Сон у літню ніч». З цього дня марш Мендельсона став найпопулярнішим весільним маршем. Доля «Весільного хору» Вагнера склалася менш вдало.

У 1878 році в Лейденському університеті відкрилася перша в світі кафедра теоретичної фізики.

У 1915 році винахідник Олександр Белл провів перший трансамериканський сеанс телефонного зв'язку Нью - Йорк-Сан-Франциско.

У 1917 році біля берегів Ірландії на німецькій міні підірвався англійський лайнер «Лаурентік», що перевозив 3211 злитків золота. 350 людей загинули. З 1917 по 1923 роки було піднято на поверхню 3186 злитків. Решту донині не знайдено.

У 1919 році в Нью-Йорку був відкритий найбільший готель у світі «Пенсільванія» на 2200 номерів.

У 1924 році в Шамоні відкрилися перші зимові Олімпійські ігри. Це сталося біля самого підніжжя Монблану, змагання офіційно називалися «Тиждень зимового спорту, присвячений майбутній VIII Олімпіаді в Парижі». На перші Олімпійські змагання з'їхалися 258 спортсменів (у тому числі 13 жінок) із 16 країн. Німеччину, як призвідницю Першої світової війни, до участі не допустили, тоді як її колишні союзниці, Австрія та Угорщина, запрошення отримали. Програма заходу в Шамоні включала лижний спорт, швидкісний біг та фігурне катання, а також хокей. У неофіційному командному заліку всіх обійшла Норвегія, яка завоювала вдвічі більше очок, ніж фіни, які зайняли друге місце. Справжніми героями Ігор стали два ковзанярі, які завоювали відразу по п'ять медалей, - фін Клас Тунберг (три золота бронза та срібло) і норвежець Роальд Ларсен (два срібла й три бронзи). Також особливо відзначилися і норвезькі лижники - «Королем лижні» назвали Торлейфа Хеуга, який завоював три золоті медалі. А в хокейному турнірі перемогли канадці, які виграли всі матчі з сумарним загальним рахунком 110:3! Після закінчення цих перших зимових Ігор представники всіх країн-учасниць визнали проведення зимових Олімпіад доцільним і перспективним, а в 1925 році МОК прийняв остаточне рішення про регулярне проведення зимових Олімпійських ігор, і першими із них заднім числом були визнані змагання, що пройшли в Шамоні у 1924 році.

У 1949 році в Ізраїлі були проведені перші парламентські вибори.

У 1949 році в цей день вперше була вручена американська телевізійна премія «Еммі».

У 1955 році вчені Колумбійського університету створили ядерний годинник, що показує час із похибкою 1 секунда на 300 років.

У 1992 році в Каліфорнійському Окленді англійський атлет Стів Баклі першим в історії метнув спис сучасної конструкції далі 90 метрів.

У 1999 році близько тисячі людей загинули через землетрус у Колумбії.

У 2000 році у Валенсії було представлено найбільший у світі рушник - розміром 9,4 на 14,46 метра і вагою 67 кг.

У 2004 році на поверхню Марса здійснив посадку другий американський марсохід «Оппортьюніті».

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 25 січня вшановує пам'ять великомучениці Тетяни Римської. Вона є покровителькою студентів. У народі свято назвали Тетянин день.

Що сьогодні не можна робити

Не можна відмовляти в допомозі. Ще не можна конфліктувати, особливо з близькими людьми. Свято не можна зустрічати в безладді. Заздалегідь потрібно забратися.

Прикмети на 25 січня

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- небо зоряне - до ранньої весни;

- морозна та ясна погода - до хорошого врожаю; тепло й снігопад - до неврожаю;

- йде сніг - літо буде дощовим.

25 січня іменини

Іменини у Петра, Сави, Тетяни, Іллі та Макара.

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Автор: Нана Чорна