26 листопада - 330-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 35 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 13 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 26 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Міжнародний день шевця, День перевертання світу, День боротьби з ожирінням, Всесвітній день інформації.

У США - День подяки, День торта, День нагадування про покупки, День сімейної історії здоров'я, День жалоби, у Монголії - День проголошення республіки, в Індії - День Конституції.

Пам'ятні дати 26 листопада, річниці та події

Читайте такожЩо подарувати на Новий рік 2021: цікаві та оригінальні ідеїУ цей день в 1917 році була заснована Національна хокейна ліга (НХЛ) - професійна спортивна організація, що об'єднує хокейні клуби США і Канади. У першу формацію увійшли клуби: Монреаль Канадієнс, Монреаль Вондерерс, Оттава Сенаторс, Квебек Бульдогс і Торонто Аренас.

26 листопада 1976 року в Окружному Секретаріаті штату Нью-Мексико була зареєстрована нова торгова марка - «Microsoft».

У 2003 році свій останній політ здійснив надзвуковий пасажирський британо-французький авіалайнер «Конкорд». Він вилетів з Хітроу, пролетів над Біскайською затокою, здійснив прохід над Брістолем і приземлився в аеропорту Філтон. Всі побудовані «Конкорди» зберігаються в різних музеях і експозиціях. Винятки становлять №211, використаний на запчастини у 1982-1994 роках, і №203, котрий розбився у 2000 році в Парижі.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 26 листопада вшановує пам'ять святого Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. У народі говорили, що на Златоуста все перестає рости, завмирає природа, земля покривається снігом, що нагадує людям про настання зими.

Що сьогодні не можна робити

Постарайтеся не йти на авантюри. Якщо знайдете гроші, то не варто забирати їх собі, віддайте жебраку і святий дасть вам їх ще більше у майбутньому. Не можна базікати погане, брехати й наговорювати.

Прикмети на 26 листопада

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- поривчастий вітер затих до вечора - найближчими днями буде потепління;

- удень снігова буря - вночі буде мороз;

- випало багато снігу - до врожаю зернових;

- зірки яскраво мерехтять - буде снігова та вітряна погода.

26 листопада іменини

Іменини у Германа, Івана, Антоніна і Никифора.

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Автор: Нана Чорна