27 січня - 27-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 338 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 14 січня Юліанського календаря.

Яке свято 27 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, День шелфі в бібліотеці, День танцю зі своєю тінню.

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У США - День Томаса Креппера, День науково-популярного журналу «National Geographic», День шоколадного торта, в Ісландії - День сонячної кави, у Грузії - День святої Ніно (Нінооба), в Канаді - День сімейної грамотності, у Сербії - День святого Сави, в Туркменістані - День захисника Вітчизни, у Польщі - День працівників державних служб зайнятості, в Монако - День святої Девоти.

Пам'ятні дати 27 січня, річниці та події

27 січня 1860 року вийшло повне видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.

У 1880 році Томас Едісон, американський винахідник і підприємець, який отримав у США 1093 патенти й близько 3 тисяч в інших країнах світу, творець фонографа, він удосконалив телеграф, телефон, кіноапаратуру, розробив один з перших комерційно успішних варіантів електричної лампи розжарювання, саме Едісон запропонував використовувати на початку телефонної розмови слово «алло», - запатентував електричну лампу розжарювання.

У 1926 році в Лондоні винахідник Джон Лоджі Бейрд провів демонстрацію першого телевізора.

У 1948 році стартували продажі в США магнітофонів - Wire Recording за 149 доларів.

У 1967 році під час тренувального польоту загорівся американський космічний корабель Аполлон-1, всі члени екіпажу загинули. Трагедія сталася в рамках наземних випробувань на стартовому комплексі №34 космічного центру ім.Кеннеді. Вогонь забрав життя астронавтів В. Гріссома, Е.Вайта і Р. Чаффі.

У 1967 році в цей день був підписаний «Договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла», що став основою міжнародного космічного права. Спочатку договір уклали Сполучені Штати Америки, Великобританія і Радянський Союз, а сьогодні більш як 100 країн є державами-учасниками договору. У першій статті документа йдеться: «Дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, здійснюються на благо і в інтересах усіх країн, незалежно від ступеня їхнього економічного або наукового розвитку, і є надбанням всього людства». Також серед принципів: заборона для держав-учасниць розміщення ядерної зброї або будь-якої іншої зброї масового знищення на орбіті Землі, встановлення її на Місяці або будь-якому іншому небесному тілі, або на станції в космічному просторі. Договір обумовлює використання Місяця та інших небесних тіл тільки в мирних цілях, і прямо забороняє їх використання для випробування будь-якого роду зброї, проведення військових маневрів або створення військових баз, споруд та укріплень. Проте, договір не забороняє розміщення звичайних озброєнь на орбіті Землі.

У 1983 році була завершена проходка найдовшого підводного тунелю Хонсю - Хоккайдо (Сейкан) - 53,85 км.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 27 січня вшановує пам'ять Рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії. У народі день назвали Нінін, «Ніна - обряди худоби». У цей день доглядають за худобою особливим чином.

Що сьогодні не можна робити

Не можна сидіти без діла й довго спати. Великим гріхом вважається ігнорування домашніх тварин.

Прикмети на 27 січня

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- дерева покривалися інеєм - до тепла;

- білі хмари - до холоднечі;

- мороз і йде сніг - до потепління;

- розкаркалися ворони - до хуртовини.

27 січня іменини

Іменини у Мойсея, Павла, Адама, Сергія, Прокла, Макарія, Марка, Веніаміна, Іллі, Ніни, Йосипа і Степана.

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Автор: Нана Чорна