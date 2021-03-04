4 березня - 63-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 302 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 19 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 4 березня 2021

Цього дня в світі відзначаються Міжнародний день очкарика, День апельсинових котів, Всесвітній день математики, День народження міні-спідниці, День народження мікрофона, Всесвітній день інженерії, Міжнародний день ігрових майстрів, Міжнародний день індустрії скрапбукінгу.

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Пам'ятні дати 4 березня, річниці та події

У 1789 році набула чинності Конституція США, в Нью-Йорку почав роботу перший конгрес країни.

У 1813 році вперше в історії офіційних прийомів було подано морозиво. Це відбулося на церемонії інавгурації президента США Дж. Медісона.

У 1837 році форт Чикаго на березі озера Мічиган отримав статус міста.

У 1848 році було введено загальне виборче право для чоловіків у Франції.

У 1877 році американський винахідник Еміль Берлінер запатентував мікрофон. До речі, за рік до цього Олександр Белл також створив мікрофон, який називався, щоправда, рідинним (або конденсаторним) передавачем. Він був представлений на філадельфійській виставці, присвяченій століттю американської революції. Там його і побачив Берлінер та вирішив, що зможе зробити прилад не гірший. Берлінер зумів очистити й посилити передані звуки і винайшов, таким чином, своєрідний телефонний передавач із нещільним контактом, який назвав мікрофоном. Завдяки вдосконаленням Берлінера телефон перестав бути просто технічною новинкою і став ефективним засобом зв'язку, здатним передавати звуки на великі відстані. Коли Белл дізнався про мікрофон, він почав судитися з Берлінером, але суд несподівано став на бік Берлінера. Тоді Белл вирішив піти іншим шляхом - патент, виданий Берлінеру, був викуплений за 50 тисяч доларів, а сам винахідник був прийнятий у Bell Telephone Company на постійну платню як головний фахівець з телефонної техніки. З часом відбувалася постійна модернізація мікрофона. Сьогодні без мікрофона складно уявити цивілізацію.

У 1880 році в американській газеті «Нью-Йорк Дейлі графік» була опублікована перша в світі репродукція фотографії.

У 1882 році перші Британські електричні трамваї були запущені в Лейтонстоуні, Східний Лондон.

У 1918 році у водах Атлантичного океану, в районі Бермудського трикутника, безслідно зникло американське військово-морське судно «Циклоп». Історія така: 16 лютого 1918 року «Циклоп» вирушив у дорогу від берегів Ріо-де-Жанейро до північноамериканських берегів. Очікувалося, що час переходу займе 9 днів і 13 березня судно прибуде в пункт призначення. Але судно зникло. Востаннє зв'язок із кораблем відбувся 4 березня 1918 року в районі Бермудського трикутника. Відтоді корабель більше ніхто не бачив. Він зник разом із 306 пасажирами і командою. Судно мало довжину 180 метрів і було одним із найбільших у складі військово-морського флоту США. У пресі повідомлення про зникнення з'явилося лише в середині наступного місяця. «Вірджиніан пайлот» 15 квітня 1918 року опублікував статтю під назвою «Загибель американського вуглевозу. Ще одна таємниця океану». Відразу озвучувалося безліч версій, серед них були як гідні уваги, так і чисто фантастичні. Президент Вудро Вільсон сказав, що «тільки Бог і море знають, що сталося з кораблем». Один вельми солідний журнал висловив «здогад» про те, нібито з морських вод виринув величезних розмірів кальмар і захопив судно в морську безодню. Але жодна з гіпотез так і не дала відповіді на запитання: куди подівся «Циклоп»? Так у скарбничку містичних зникнень в районі Бермудського трикутника додалася ще одна історія... Бермудський трикутник розташований в межах між Бермудськими островами, Маямі у Флориді і Пуерто-Ріко. Його площа становить понад один мільйон квадратних кілометрів. Цей район не особливо відрізняється від інших схожих географічних місць. Проте, саме в районі Бермудського трикутника загадково зникають судна та літаки. Про таємничий район у Західній Атлантиці вже близько 100 років ходять легенди: про космічних прибульців, чудовиськ, незвичайні гази й випари, що піднімаються з надр Землі, про невідомі феномени: стрибки через простір і час, чорні діри.

У 1955 році на той час невелика японська фірма «Sony», новачок на ринку, розпочала випуск кишенькових транзисторних радіоприймачів. «Sony» була заснована Акіо Моріта і Масару Ібука 7 травня 1946 року. На самому початку вона називалася «Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisa» або скорочено «Totsuko». Назва складно сприймалася зарубіжними партнерами, і Моріта знайшов іншу, якої не було в жодній мові світу, - Sony. За іншою версією, сучасна назва «Sony» походить від латинського слова «звук» (соннус). Моріта очолював компанію довгий час, відповідав за маркетинг і продажі, зумів привести її до величезного успіху на ринку. «Sony» зробила своє ім'я на привабливому дизайні і нововведеннях. Особливу роль компанія приділяла зменшенню розмірів продукції та техніці для розваги. 4 березня 1955 року «Sony» почала випуск кишенькових транзисторних радіоприймачів. Ця новинка і поклала початок успіху компанії. У підсумку, в кінці 1960-х-початку 1970-х років «Sony» впевнено зайняла одне з перших місць серед виробників побутової електроніки.

У 1975 році Чарлі Чаплін був проведений в лицарі.

4 березня 1977 року в США був створений суперкомп'ютер Cray-1 з продуктивністю 133 мегафлоп.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 4 березня вшановує пам'ять апостолів від 70 Архипа і Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії. У цей день рекомендується зробити якомога більше добрих справ. Також існує повір'я, що чим більше сьогодні господиня приготує їжі, тим багатшим буде її життя.

Що сьогодні не можна робити

Не починайте нових справ - вони не принесуть удачі. Не дивіться на зоряне небо - до великих проблем і бід.

Прикмети на 4 березня

Читайте такожВеликий піст 2021: що не можна робити та їсти, харчування по дняхЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- йде сніг - рік буде неврожайним;

- ворони зграєю ширяють високо у небі - до швидкого снігу.

4 березня іменини

Іменини у Філімона, Євгена, Макарія, Максима і Богдана.

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Автор: Нана Чорна