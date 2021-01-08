8 січня - 8-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 357 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 26 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 8 січня 2021

Цього дня в світі відзначаються День поширення мікробів радості, День умаслювання гремлінів, День візерунка з ромбів, День комп'ютерного набору і День обертання Землі.

У США - День ванни з піною, День війни з бідністю, День англійської іриски, у Греції - Фестиваль жінок, у Вірменії - День донора кісткового мозку, в Тувалу - День Тефолаха.

Пам'ятні дати 8 січня, річниці та події

Читайте такожРелігійні свята у січні 2021: православний календар на перший місяць нового року8 січня 1851 року французький фізик Жан Бернар Леон Фуко, завдяки сконструйованому ним апарату, отримав доказ, що Земля крутиться. Прилад являв собою п'ятикілограмову кулю з латуні, підвішену до стелі на сталевому дроті довжиною 2 метри. Хитнувши кулю, Фуко спостерігав поворот площини гойдання її на декілька градусів. Хоча жодних підстав для цього не було. Таким чином, Фуко зробив висновки, що спостерігається не що інше, як обертання Землі. О другій годині ночі 8 січня Фуко зробив запис свого спостереження в робочому журналі. А пізніше, 3 лютого цього ж року, Фуко запросив академіків у Паризьку обсерваторію для спостереження за обертанням Землі та продемонстрував свій прилад, названий згодом маятником Фуко. Маятник у паризькому Пантеоні являв собою металеву кулю масою 28 кг із закріпленим на ньому вістрям на сталевому дроті довжиною 67 м. Кріплення маятника дозволяло йому вільно коливатися у всіх напрямках. Під точкою кріплення було зроблено шестиметрову кругову огорожа, по краю якої була насипана піщана доріжка, щоб маятник у своєму русі міг при її перетині прокреслювати на піску позначки. Щоб уникнути бічного поштовху при пуску маятника, його відвели вбік і прив'язали мотузкою, після чого мотузку перепалили. Період коливання маятника за такої довжини підвісу становив 16,4 секунди, при кожному коливанні відхилення від попереднього перетину піщаної доріжки становило 3 мм, за годину площина коливань маятника повернулася більш ніж на 11 градусів за годинниковою стрілкою. Експеримент увійшов в історію науки, наочно підтвердивши гіпотезу про обертання Землі.

8 січня 1957 року Боббі Фішер у віці 14 років став чемпіоном США з шахів. Фішер - один з найяскравіших шахістів 20 століття. Його шаховий талант проявився рано. У 13 років він завоював титул чемпіона США серед юніорів, а 8 січня 1957 року став наймолодшим чемпіоном США. Через рік він став наймолодшим в історії шахів гросмейстером. Він постійно був у центрі уваги, причому не тільки завдяки феноменальним успіхам, а й через свої сенсаційні заяви. "У школі нема чого вчитися. Вчителі дурні. Не можна, щоб вчителями працювали жінки. У моїй школі тільки вчитель фізкультури був недурним - він непогано грав у шахи", - заявляв підліток. Фішер виграв Чемпіонат світу з шахів у 1972 році, обігравши Бориса Спаського (СРСР) у матчі в Рейк'явіку (Ісландія), після чого перестав виступати в офіційних шахових змаганнях. У 1975 році Фішер висунув умови проведення матчу на першість світу, які були визнані ФІДЕ неприйнятними. Спроби домовитися з ним виявилися безуспішними, і Фішер був позбавлений ФІДЕ звання чемпіона, а новим чемпіоном світу став радянський гросмейстер Анатолій Карпов, який виграв відбірковий цикл претендентів. Після втрати титулу чемпіона світу Фішер став затворником. У 1992 році він виграв неофіційний матч-реванш у Спаського в Югославії, що призвело до конфлікту з урядом США і видачі наказу на його арешт. Фішер переїхав до Європи, потім до Південної Азії, у 2004 році був заарештований в Японії і протягом декількох місяців утримувався під вартою. У 2005 році отримав ісландський паспорт і громадянство відповідно до особливого акту Альтінга, що дозволяє йому жити в Ісландії, де й прожив до самої смерті в 2008 році. Фішер вніс чимало довгострокових вкладів у шахи. У 1990-х роках він запатентував модифіковану шахову хронометражну систему, яка збільшує час після кожного ходу, а тепер є стандартною практикою у найкращих турнірах і матчах. Він також винайшов Фішрандом, новий варіант шахів, відомий сьогодні як шахи-960.

У 1959 році в цей день Шарль де Голль став президентом Французької Республіки.

У 2004 році був спущений на воду морський лайнер «Queen Mary 2», на той момент - найбільше пасажирське судно в світі.

Яке сьогодні церковне свято

8 січня християни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Православна церква вихваляє Богоматір, яка народила Спасителя. У цей день також було прийнято вшановувати повивальних бабок.

Що сьогодні не можна робити

Не можна купувати мотузки - до біди. Ще не можна займатися фізичною працею - дитина може народитися з фізичними вадами. Не можна варити або пити кисіль - до небіжчика.

Прикмети на 8 січня

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- хуртовина і сильний мороз - до непогожого літа;

- день сонячний - рік буде врожайним;

- сороки сильно галдять - будуть заморозки.

8 січня іменини

Іменини у Миколи, Євфимія, Олександра, Костянтина, Дмитра, Василя, Давида, Марії, Йосипа, Михайла і Леоніда.

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Автор: Нана Чорна