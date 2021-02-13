Сьогодні відзначають свої іменини власниці милозвучного і гордого імені.

Сьогодні відзначають свої іменини дівчата з ім'ям Вікторія. Це ім'я з латинської перекладається як "перемога". Вікторія - це впевнена в собі і цілеспрямована жінка. Вона працьовита і дуже відповідальна. Вона може бути примхливою і ревнивою, але дуже віддана своїй родині і коханому чоловікові.

Привітання З Днем ангела Вікторії

Сьогодні настали іменини

У Вікторії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

Вікторія! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Виктория – ты символ победы,

Пусть убегают от тебя в бессилье беды,

Пусть каждый день приносит яркие мгновенья,

Пускай отличным будет настроенье.

Живи, как в сказке, не унывай,

Горя и беды никогда не знай,

Пускай удача улыбается тебе,

Пусть будет всё отлично в твоей судьбе.

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Віка, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Віка, вітає!

Викуся, жизнью наслаждайся,

Успех улыбкой привлекай.

В себе ничуть не сомневайся,

Ты все сумеешь, так и знай!

Не зря Виктория — «победа»,

Удача, знай, в твоих руках.

Будь в счастье чудное одета,

Пусть радость носит на руках!

Не дарма тебе Вікторією звуть —

Ти навіть знехотя, але перемагаєш.

І рідні тебе люблять, бережуть,

Та ти й сама, звичайно, все це знаєш.

Вікторія, нехай же твої очі

Іскряться лиш від щастя. Посміхайся!

А якщо з'являться раптово сльози —

То це смітинка, і не сумнівайся!

Ти сильна, але жіночність твоя

Тобою нас змушує милуватись.

Тобі лунають з іменинами слова!

Бажаєм лиш від щастя хвилюватись!

Хай Віку нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Іменини Вікторії / фото telegraf.com.ua

Мила Вікторія, від душі вітаю і бажаю залишатися завжди чудовою, незрівнянною, чудовою і приголомшливою. Нехай не тільки за значенням, але і по суті «перемога» буде твоїм другим ім'ям, нехай будь-який твій смуток розчиняється в повітрі, нехай будь-яке твоє бажання перетворюється в реалію життя.

Вітаю добру і милу, непереможну і найкрасивішу Вікторію. Я тобі хочу побажати бути по життю завжди переможницею, домагатися будь-якої мети, прагнути до своєї мрії і ідеалу, бути завжди чудовою і неповторною, жити з щирим щастям в душі і любов'ю в серці.

***

Вітаю, Вікторія! Бажаю завжди залишатися самою чарівністю, бажаю в будь-якому оточенні користуватися гідною увагою і повагою. Нехай для тебе, Вікуля, життя приготує ще багато приємних сюрпризів. Нехай у тебе завжди вистачає енергії і сил, ентузіазму і впевненості для підкорення намічених вершин. Щастя тобі, Вікторія, любові і багатства!

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Автор: Катерина Пулатова