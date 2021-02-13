Сьогодні відзначають свої іменини дівчата з ім'ям Вікторія. Це ім'я з латинської перекладається як "перемога". Вікторія - це впевнена в собі і цілеспрямована жінка. Вона працьовита і дуже відповідальна. Вона може бути примхливою і ревнивою, але дуже віддана своїй родині і коханому чоловікові.
Привітання З Днем ангела Вікторії
Сьогодні настали іменини
У Вікторії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
Вікторія! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
Виктория – ты символ победы,
Пусть убегают от тебя в бессилье беды,
Пусть каждый день приносит яркие мгновенья,
Пускай отличным будет настроенье.
Живи, как в сказке, не унывай,
Горя и беды никогда не знай,
Пускай удача улыбается тебе,
Пусть будет всё отлично в твоей судьбе.
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Віка, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Віка, вітає!
Викуся, жизнью наслаждайся,
Успех улыбкой привлекай.
В себе ничуть не сомневайся,
Ты все сумеешь, так и знай!
Не зря Виктория — «победа»,
Удача, знай, в твоих руках.
Будь в счастье чудное одета,
Пусть радость носит на руках!
Не дарма тебе Вікторією звуть —
Ти навіть знехотя, але перемагаєш.
І рідні тебе люблять, бережуть,
Та ти й сама, звичайно, все це знаєш.
Вікторія, нехай же твої очі
Іскряться лиш від щастя. Посміхайся!
А якщо з'являться раптово сльози —
То це смітинка, і не сумнівайся!
Ти сильна, але жіночність твоя
Тобою нас змушує милуватись.
Тобі лунають з іменинами слова!
Бажаєм лиш від щастя хвилюватись!
Хай Віку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Іменини Вікторії / фото telegraf.com.ua
Мила Вікторія, від душі вітаю і бажаю залишатися завжди чудовою, незрівнянною, чудовою і приголомшливою. Нехай не тільки за значенням, але і по суті «перемога» буде твоїм другим ім'ям, нехай будь-який твій смуток розчиняється в повітрі, нехай будь-яке твоє бажання перетворюється в реалію життя.
Вітаю добру і милу, непереможну і найкрасивішу Вікторію. Я тобі хочу побажати бути по життю завжди переможницею, домагатися будь-якої мети, прагнути до своєї мрії і ідеалу, бути завжди чудовою і неповторною, жити з щирим щастям в душі і любов'ю в серці.
***
Вітаю, Вікторія! Бажаю завжди залишатися самою чарівністю, бажаю в будь-якому оточенні користуватися гідною увагою і повагою. Нехай для тебе, Вікуля, життя приготує ще багато приємних сюрпризів. Нехай у тебе завжди вистачає енергії і сил, ентузіазму і впевненості для підкорення намічених вершин. Щастя тобі, Вікторія, любові і багатства!
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