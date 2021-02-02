Красиві віршовані та прозові рядки, а також листівки зі святом.

Кожного року 2 лютого свій День ангела святкують усі представниці прекрасної статі на ім’я Інна.

Читайте такожВихідні у лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зимиІснує декілька версій походження імені Інна. Зокрема, вважається, що ім'я Інна раніше було чоловічим. Так звали одного з трьох скіфів-християн, страчених шанувальниками язичницької віри. Імена цих чоловіків (Інна, Рима, Піна) були занесені в святці. Жіночим ім'я стало через помилку під час переписування текстів.

За іншою гіпотезою, ім'я Інна походить від латинського слова inno, що означає "плавати", "текти" або "протікати". Тому найбільш правильне значення імені Інна – "бурхливий потік".

УНІАН зібрав найкращі привітання з іменинами Інни у віршах і прозі, а також у яскравих картинках і листівках.

Привітання з Днем Інни у віршах і прозі

***

З Днем ангела Інну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

З Днем ангела Інни мої найщиріші привітання,

Від усього серця з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Кохання, щастя та родинного тепла!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Інна – покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Чарівну Інну вітаю з Днем ангела. Бажаю незламного успіху, міцного щастя, здоров'я, вірного кохання, доброти, сімейного благополуччя та гарного настрою.

***

Інно, вітаю зі світлим святом. Бажаю тобі бути лагідною й ніжною, як берізка, стрункою і гарною, як яблунька, соковитою і солодкою, як грушка, яскравою та соковитою, як черешенька, унікальною і непередбачуваною, як ананасик.

***

Дорога наша Інно,

Вітання приймай,

Кожен новий день завжди ти

Лише з усмішкою зустрічай,

Кохання тобі бажаю,

Позитиву і тепла,

Аби щодня ти щасливою була!

***

Інночко, нехай душа співає,

Завжди будь хорошою, ніжною, прекрасною,

У всіх справах тебе успіх нехай чекає,

Посмішка нехай твоя сяє ясно!

Бажаю, щоб у коханні купалася ти,

Друзів лише тільки відданих мала,

Щоб всі твої здійснилися мрії

І щастю щоб не було меж!

***

Мила Інно, тебе вітаю,

Нехай здійсниться все,

Про що ти мрієш.

Наповниться життя нехай

Твоє позитивом,

Щоб йшла ти по ньому

Молодою і красивою.

Щоб щастя тебе

В обійми ловило

І в житті прекрасно

Все у тебе було.

***

Дорога Інночко, вітаю тебе з твоїм святом. Бажаю тобі здійснення заповітних бажань, світлих і багатообіцяючих горизонтів життя, надії і віри в душі, щирого кохання в серці. Будь у всьому успішна і чудова.

***

Вітаю тебе, Інно, з Днем ангела. Бажаю цікавих і радісних подій у житті. Бажаю великих можливостей і крутих змін. Інно, будь завжди красива, енергійна й амбітна. Вір у себе, прагни до успіху і втілюй мрії в реальність. Бажаю удачі та жіночого щастя.

З Днем ангела Інни – картинки та листівки

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Автор: УНІАН