Жінка з таким ім’ям має досить сильний характер і хороші вольові якості.

Інна – доволі відоме, але не дуже поширене сучасне жіноче ім'я. Воно має цікаву історію походження.

Інна: значення й походження імені

Історія появи імені Інна і його значення дуже цікаві. Існує декілька версій його походження. Так, за однією із них, ім'я Інна походить від латинського слова inno, що означає "плавати", "текти" або "протікати" Тому найбільш правильне значення імені Інна – "бурхливий потік".

Читайте такожЗначення імені Уляна: характер, доля, сумісність з іншими іменамиВважається також, що ім'я Інна раніше було чоловічим. Так звали одного з трьох скіфів-християн, страчених шанувальниками язичницької віри. Імена цих чоловіків (Інна, Рима, Піна) були занесені в святці. Жіночим ім'я стало через помилку під час переписування текстів.

Ще одна версія свідчить, що ім'я Інна походить від імені богині Інанна. Це грецьке ймення богині Іштар із шумерського пантеону богів. Вона була богинею родючості, чвар і плотської любові.

Скорочені та зменшувально-пестливі форми імені: Іна, Іночка, Інуся, Інуля, Інюта.

Інна в дитинстві

У дитинстві Інна – вперта дівчинка зі складним характером. Вона примхлива та нетерпляча, схильна до прямих і неординарних вчинків.

Інна зростає веселою й рухливою дитиною. Ця дівчинка дуже допитлива та непосидюча, а її енергія спрямована на пустощі. При цьому вона дуже непередбачувана – складно спрогнозувати, як вона поведеться в наступну хвилину, що може завдавати клопоту насамперед батькам.

У Інни складаються виняткові взаємини з братами, дядьками і дідусями. Названа цим ім’ям дівчинка має добрий характер. Це робить її хорошою й надійною подругою.

У школі дівчинка навчається посередньо. Вона має хороші оцінки, але вчитися зазвичай не любить. Інна сприймає навчання як неприємну необхідність. Надалі це ставлення нерідко переноситься й на роботу.

Інна: характер та доля

Подорослішавши, Інна залишається все такою ж рухомою, непосидючою, енергійною та активною особою, котра вічно перебуває в пошуку пригод і нових вражень. Вона надзвичайно збудлива й емоційна.

Читайте такожЗначення імені Артем: характер, доля, сумісність з іншими іменамиЦя жінка має досить сильний характер і хороші вольові якості. Вона вміє бути непохитною й наполегливою. Однак це рідко доводиться бачити, адже важливих тем для демонстрації цих рис характеру не так багато.

Доросла Інна зазвичай в міру комунікабельна й товариська людина. Вона стримана, але в той же час прямолінійна та неконфліктна, легко йде на контакт і завжди готова до нових знайомств. Інна вміє подобатися людям і легко знаходить спільну мову з оточуючими. Вона позитивна і ця риса характеру притягує людей. Водночас вона дуже педантично ставиться до близького кола спілкування й потрапити до нього дуже складно.

Інна пунктуальна і наполеглива в робочих моментах. Вона рідко любить свою роботу, хоча при цьому зазвичай досягає значних висот у ній.

Інна у коханні та шлюбі

Інна має не тільки ефектний і яскравий зовнішній вигляд. Тож не дивно, що у такої жінки багато шанувальників серед протилежної статі.

Пріоритет ця жінка віддає чоловікам, які мають хороший життєвий досвід. Вона дуже ревнива, а в любовних стосунках воліє займати домінуюче становище. Вона шукає чоловіка надійного і готового в родині побути веденим.

Доля її шлюбу може скластися по-різному. Через її нестримні ревнощі і бажання домінувати над чоловіком все може закінчитися розлученням. Однак, якщо чоловік буде гранично чесним та відвертим, то Інна цілком може стати по-справжньому хорошою дружиною.

Інна – чудова матір. Вона дуже любить дітей, тому до їхнього виховання ставиться вкрай відповідально й намагається приділити їм більше часу.

Сумісність Інни з чоловічими іменами

Читайте такожНазвано найщедріші знаки Зодіаку: їм нічого не шкодаНайкраща сумісність у Інни з такими чоловічими іменами, як Авраам, Олексій, Гнат, Іполит, Клим, Максим, Михайло, Сергій, Тимофій, Фома, Ельдар. У союзі з такими чоловіками є величезні шанси на побудову справді щасливого шлюбу і сім'ї.

Максимальна сила почуттів буде з чоловіками на ім’я Аркадій, Арсеній, Вадим, Всеволод, Ізяслав, Інокентій, Родіон, Ерік. Стосунки тут теж будуть переповненими пристрастю і коханням, але до шлюбу тут навряд чи дійде.

Адам, Віталій, Володимир, Денис, Іван, Іраклій, Костянтин, Марк, Петро, Руслан, Сава, Степан, Пилип, Юрій, Ян – з цими чоловіками, за твердженням астрологів, зовсім немає ніяких шансів на добрі стосунки.

Іменини Інни

Свій День ангела Інна святкує іменини 2 лютого, 3 липня.

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Автор: УНІАН