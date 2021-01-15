Ворожити прийнято напередодні свята Хрещення Господнього, ввечері 18 січня.

Водохреще (Богоявлення або Хрещення Господнє) завершує цикл новорічно-різдвяних свят. Традиційно воно відзначається 19 січня.

Читайте такожРелігійні свята у січні 2021: православний календар на місяцьЗі святом Водохреща пов’язано чимало цікавих традицій та обрядів. Звісно ж, основним звичаєм є освячення води та пірнання в ополонку. За повір’ям, вода опівночі набуває особливої сили, стає цілющою, тому що в ній купався у цей час колись сам Ісус Христос, приймаючи таїнство хрещення.

Ніч на Водохреще магічна та унікальна – в цей час можна зазирнути у власне майбутнє. Передбачення своєї долі багато століть хвилювало насамперед дівчат, тому вони вдавалися до ворожби на судженого, кохання, стосунки, гроші. Ворожити прийнято напередодні Водохреща, ввечері 18 січня. У прогнозах шукають таємний сенс та ознаки.

Найпопулярніші ворожіння на Водохреще

Ворожіння на папірцях

Увечері 18 січня треба написати на 12 маленьких аркушах паперу свої бажання. Кожен аркушик слід згорнути трубочкою або квадратом і перед сном покласти їх під подушку. Вранці 19 січня витягнути з-під подушки три "бажання" – саме вони невдовзі обов’язково здійсняться.

Ворожіння на воску

Слід взяти свічку та якусь ємність, наприклад, миску або чашку, й налити в неї воду. Потім запалити свічку й, коли розтопиться віск, гарячим налити його у воду. Він миттєво застигає і набуває химерних форм.

Існує багато трактувань утворених символів. Наприклад, "дерево" означає щасливе життя в достатку, "квітка" віщує таємного шанувальника, "собака" – вірного друга, "кішка" – таємного ворога, а "риба" – народження дитини.

Ворожіння на бажання на дзеркалі

Перед сном у водохресний вечір треба покласти під ліжко дзеркало, принесене з вулиці, і розкласти навколо нього ялинові гілочки. На дзеркалі потрібно рукою написати своє бажання. Якщо напис зранку зникне – бажання здійсниться.

Ворожіння на горіхах

Потрібно розсипати на стіл жменю горіхів або, наприклад, насіння, горошин чи квасолин. Загадати бажання і перерахувати кількість предметів. Якщо вони у парній кількості – бажання буде виконано, якщо ж число предметів непарне – воно не здійсниться.

Ворожіння на ім’я судженого

Аби дізнатися ім’я свого майбутнього чоловіка, дівчина повинна вийти на вулицю та запитати у першого зустрічного чоловіка, як його звати – саме таким буде ім’я її судженого.

Ворожіння на судженого

У саме свято Водохреща дівчина брала віник і починала мести хати. Змахнувши праворуч, вона промовляла молитву, змахнувши ліворуч, говорила лайку. Потім посеред дівчина кімнати малювала вугіллям лінію й ставала праворуч від неї, на очищене молитвою місце.

Ставши, праворуч від лінії, дівчина казала: "Суджений-ряджений, прийди переді мною, як лист перед травою". Кажуть, ніби деякі дівчата завдяки такій ворожбі бачили свого майбутнього нареченого, а деяким з’являвся чорт.

Ворожіння з гребінцем

Одне із доволі простих ворожінь. Потрібно взяти гребінець і покласти його перед сном під подушку, попросивши судженого прийти розчесати волосся. Вночі має наснитися незнайомець, який запропонує дівчині розчесати волосся – це й буде її майбутній коханий.

Ворожіння на заміжжя

Для ворожіння знадобляться стрічка і шматок хліба. Слід покласти їх у порожній і чистий горщик, ящичок або тазик. Із зав'язаними очима потягнути перше, що попадеться. Якщо дівчина витягла стрічку, скоро чекай сватів, якщо хліб – весілля буде, але не цього року.

Ворожіння на картах

Перед сном дівчина має покласти під подушку чотирьох королів і сказати: "Суджений мій, ряджений мій, прийди на побачення до мене". Вранці навпомацки перемішати карти між собою й витягни одну з них.

Якщо попався піковий король – наречений буде старим і ревнивцем, король чирвовий означає молодого й багатого нареченого, хрестовий – суджений буде бізнесменом або військовим, а бубновий – коханий (ймовірно, що саме той, хто вже давно у серці дівчини).

Ворожіння на свічках

Вважалося, що цей обряд допомагав прояснити стосунки дівчатам, у яких є коханий. Слід узяти коробок, з боків у нього з різних боків вставити сірники й підпалити. Якщо сірники схилялися один до одного, то молоді будуть разом. Сірники розійшлися – означає, що пара розпадеться.

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийВорожіння на кавовій гущі

Дівчина має зварити каву. Приготований напій треба повільно випити так, щоб на дні чашці залишилася гуща, яка потім виливається на блюдце. На стінках чашки при цьому утворюється малюнок, який розшифровується.

Так, наприклад, розміщені біля краю чашки візерунки віщують швидке виконання побаченого. "Крапки" вважалися сприятливим знаком, який обіцяє успіх в усіх починаннях. Літера "А" означає перемогу, "ваза" віщує отримання грошей, а "око" закликає до обачності.

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Автор: Аліна Вишневська