Сьогодні відзначаються 10 чоловічих іменин.

Іменини - це день шанування святих і мучеників, на честь яких назвали християнина. З давніх-давен батьки вибирали церковні імена для дітей. Хлопчика чи дівчинку вибирали ім'я зі списку іменин за день народження малюка. Вважається, що однойменний Святий оберігає людину по життю і захищає його від бід. Сьогодні відзначаються тільки чоловічі іменини. Ім'я для дівчинки ви можете вибрати зі списку за 31 Січня.

Чоловічі іменини 1 лютого

Антон: походить від римського родового імені Antonius, від давньогрецького антао - "зустрічатися", "стикатися", "вступати в бій", "змагатися", або антос - "квітка".

Арсеній: від давньогрецького імені Арсеніос, від слова арсен- "мужній, зрілий".

Юхим: форма давньогрецького імені Еутюміос, від слова еутюмос- "доброзичливий"," прихильний","віщує добро".

Макар: утворено від давньогрецького Макаріос- "благословенний"," блаженний","щасливий".

Марк: форма грецького імені Маркос, від латинського слова marcus- "молоток", і від французького marquis - "маркіз".

Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Петро: утворено від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Сава: варіант давньогрецького імені Саббас, від арамейського саба - "старий", "старець", "мудрець", коротка форма давньогрецького імені Саббатіос - "субота".

Федір, Теодор: сучасні форми грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова