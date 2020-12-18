Іменини - це духовний день народження людини. Багато віруючих зустрічають цей день з радістю і надією. Відзначати іменини прийнято раз на рік - в той день шанування тезки-святого, який найближче до дня народження. У День ангела заведено звертатися до свого небесного покровителя з молитвою за здоров'я, благополуччя і щастя. Вважається, що святий обов'язково відповість на звернення свого тезки.
Календар іменин підкаже, кого варто привітати з іменинами сьогодні і в честь кого назвати дитину, щоб її супроводжували удача і успіх. Сьогодні святкуються тільки чоловічі іменини. Ім'я для дівчинки можна вибрати з церковного календаря за 17 грудня.
Чоловічі іменини 18 грудня
Геннадій: від давньогрецького імені Геннадіос, що походить від геннадас - "благородний, високонароджений".
Захар: форма імен Захарій, Захарія, від давньоєврейського імені Зехар'я - "Господь згадав", "згаданий Господом", "пам'ятний Господу".
Ілля: походить від давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".
Сава: утворено від давньогрецького імені Саббас, від арамейського саба - "старий", "мудрець", а також коротка форма давньогрецького імені Саббатіос - "субота".
Сергій: варіант римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".
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