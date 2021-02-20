Іменини - це дні шанування і пам'яті святих церквою, на честь яких називають християн. Традиційно при народженні хлопчикові або дівчинці давали ім'я зі списку церковних іменин за день, коли народився малюк. Так у дитини з'явиться свій Ангел-хранитель, який буде захищати його від бід. Сьогодні відзначаються тільки чоловічі іменини. Ім'я для дівчинки можна вибрати з календаря Святців за 19 лютого.
Чоловічі іменини 19 лютого
Олександр: форма давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".
Олексій: походить від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Лука: утворено від латинського lux - "світло".
Петро: варіант давньогрецького імені Петрос - "камінь"," твердий","надійний".
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