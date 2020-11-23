Сьогодні відзначають іменини володарі 17 чоловічих і 2 жіночих імен.

У церковному календарі іменини відзначаються як особлива дата. У ньому вказані імена святих, яких вшановують в певний день, а їх тезки відзначають свої іменини. Святкувати іменини прийнято раз на рік - в той день шанування тезки-святого, який найближче до дати народження.

Деякі батьки воліють вибирати ім'я для новонародженого зі списку іменин за день народження малюка. Так у дитини з'явиться свій Ангел-хранитель і вона знайде особливий духовний зв'язок зі своїм Небесним покровителем.

Чоловічі іменини 23 листопада

Олександр: від давньогрецького імені Александрос - "захисник людини".

Олексій: форма давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Аполлон: від імені грецького бога Аполлона, від слова апелла - "збори".

Борис: походить від старослов'янського імені Борислав, що означає "славний борець".

Георгій, Єгор: від давньогрецького слова георгос- "землероб".

Денис: утворено від давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".

Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Костянтин: утворено з латинського слова constans - "постійний", "стійкий".

Михайло: форма давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу".

Нестор: походить від давньогрецького імені Нестор, від слова ностео - "повертатися", "йти".

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Петро: форма давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Родіон: від грецького слова Родіон - "житель острова Родос".

Серафим: від латинського імені Seraphinus, що походить від давньоєврейського слова срафім - "вогненний".

Ераст: від давньогрецького імені Ерастос - "улюблений".

Жіночі іменини

Ганна: від давньоєврейського імені Ханна - "милість"," благодать", "сила", "хоробрість".

Ольга: форма скандинавського імені Hélga - "свята", "священна", "мудра", "світла", "ясна", за іншою теорією - давньослов'янське ім'я, що походить від Імен Вольга, Волх - "сонячна", "хороша", "велика".

Читайте також інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова