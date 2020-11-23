У церковному календарі іменини відзначаються як особлива дата. У ньому вказані імена святих, яких вшановують в певний день, а їх тезки відзначають свої іменини. Святкувати іменини прийнято раз на рік - в той день шанування тезки-святого, який найближче до дати народження.
Деякі батьки воліють вибирати ім'я для новонародженого зі списку іменин за день народження малюка. Так у дитини з'явиться свій Ангел-хранитель і вона знайде особливий духовний зв'язок зі своїм Небесним покровителем.
Чоловічі іменини 23 листопада
Олександр: від давньогрецького імені Александрос - "захисник людини".
Олексій: форма давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Аполлон: від імені грецького бога Аполлона, від слова апелла - "збори".
Борис: походить від старослов'янського імені Борислав, що означає "славний борець".
Георгій, Єгор: від давньогрецького слова георгос- "землероб".
Денис: утворено від давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".
Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Костянтин: утворено з латинського слова constans - "постійний", "стійкий".
Михайло: форма давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу".
Нестор: походить від давньогрецького імені Нестор, від слова ностео - "повертатися", "йти".
Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Петро: форма давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".
Родіон: від грецького слова Родіон - "житель острова Родос".
Серафим: від латинського імені Seraphinus, що походить від давньоєврейського слова срафім - "вогненний".
Ераст: від давньогрецького імені Ерастос - "улюблений".
Жіночі іменини
Ганна: від давньоєврейського імені Ханна - "милість"," благодать", "сила", "хоробрість".
Ольга: форма скандинавського імені Hélga - "свята", "священна", "мудра", "світла", "ясна", за іншою теорією - давньослов'янське ім'я, що походить від Імен Вольга, Волх - "сонячна", "хороша", "велика".
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