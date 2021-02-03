За православним календарем сьогодні відзначається 5 чоловічих і 2 жіночих іменин.

Традиційно православна церква кожного дня в році згадує видатних святих і мучеників, і присвячує день пам'яті їх імен. Тезки святих, яких шанує церква, в цей день відзначають свої іменини. Серед віруючих батьків є традиція називати новонароджених дітей на честь одного зі святих, чия пам'ять шанується в день народження малюка. Так малюк отримає Ангела-хранителя і захист небес.

Чоловічі іменини 3 лютого

Євген: форма давньогрецького імені Еугеніос, від слова еугенес - "з хорошими генами", "благородний", "з хорошого роду".

Іван, Ян: сучасні форми давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоюдейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Ілля: походить від давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".

Максим: утворено від римського родового імені Maximus - "найбільший".

Жіночі іменини 3 лютого

Агнія: походить від давньогрецького імені Хагне, від хагне - "безневинна", "непорочна".

Ганна: форма давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".

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Автор: Катерина Пулатова