Традиційно православна церква кожного дня в році згадує видатних святих і мучеників, і присвячує день пам'яті їх імен. Тезки святих, яких шанує церква, в цей день відзначають свої іменини. Серед віруючих батьків є традиція називати новонароджених дітей на честь одного зі святих, чия пам'ять шанується в день народження малюка. Так малюк отримає Ангела-хранителя і захист небес.
Чоловічі іменини 3 лютого
Євген: форма давньогрецького імені Еугеніос, від слова еугенес - "з хорошими генами", "благородний", "з хорошого роду".
Іван, Ян: сучасні форми давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоюдейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Ілля: походить від давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".
Максим: утворено від римського родового імені Maximus - "найбільший".
Жіночі іменини 3 лютого
Агнія: походить від давньогрецького імені Хагне, від хагне - "безневинна", "непорочна".
Ганна: форма давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".
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