У кого іменини сьогодні / фото ua.depositphotos.com
Іменини - це день єдності зі своїм святим покровителем, на честь якого названо людину. У цей особливий день встановлюється духовний зв'язок з небесами. За давньою традицією люди святкують іменини раз на рік - в той день вшанування святого, який найближче до Дня народження. Також дітей називають іменами святих, чиї іменини відзначаються в день народження малюка.
Чоловічі та жіночі іменини 4 грудня
Сьогодні в церковному календарі не відзначаються ніякі іменини. Вибрати ім'я для дитини, народженої сьогодні, можна зі списку іменин за 3 грудня.
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