Сьогодні святкують свої іменини 20 чоловічих і 3 жіночих імені.

У церковному календарі відзначаються іменини - дні, коли Церква вшановує пам'ять однойменних святих. Люди, названі церковними іменами, святкують свій День ангела раз на рік - в той день іменин тезки-покровителя, який найближче до дня народження. Батьки новонародженого можуть вибрати ім'я для дитини зі списку іменин за день народження малюка - це вважається хорошою традицією.

Сьогодні свої іменини відзначають власники 23 імен. Список іменин за 3 грудня підкаже, як слід назвати дитину сьогодні і кого потрібно привітати з Днем ангела.

Чоловічі іменини 3 грудня

Азат: походить від середньоперсидського імені Азат - "вільний", "незалежний", або від вірменського слова азат - "поміщик".

Олександр: від давньогрецького імені Александрос - "людський захисник".

Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Анатолій: від давньогрецького імені Анатоліос, що походить від анатолі - "східний", "схід", "схід Сонця", "житель Анатолії".

Арсеній: форма давньогрецького імені Арсеніос, від слова арсен - "мужній".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський".

Володимир: походить від давньоруського імені Володимиръръ "славний правитель".

Вольдемар: від німецьких слів waltan і maren "знаменитий володар", німецький варіант імені Володимир.

Григорій: від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".

Дем'ян: форма давньогрецького імені Даміанос - "приручати", "підпорядковувати",

Денис: від давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".

Омелян, Еміль: походить від римського родового імені Aemilius, від латинського слова aemulus - "суперник", "ревний", "непоступливий".

Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Іларіон: утворено від давньогрецького хіларос - "радісний", "веселий".

Йосип: форма давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".

Макар: від давньогрецького слова Макаріос - "благословенний"," блаженний", "щасливий".

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Остап: форма грецького імені Євстафій - "твердий", "незмінний".

Жіночі іменини 3 грудня

Ганна: від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".

Тетяна: від грецького татто - "засновниця", "улаштовниця", від імені легендарного сабінського царя Тита Татія.

Фекла: від давньогрецького імені Теоклея: теос - "бог", "божество" + клеос - "слава".

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Автор: Катерина Пулатова