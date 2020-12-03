У церковному календарі відзначаються іменини - дні, коли Церква вшановує пам'ять однойменних святих. Люди, названі церковними іменами, святкують свій День ангела раз на рік - в той день іменин тезки-покровителя, який найближче до дня народження. Батьки новонародженого можуть вибрати ім'я для дитини зі списку іменин за день народження малюка - це вважається хорошою традицією.
Сьогодні свої іменини відзначають власники 23 імен. Список іменин за 3 грудня підкаже, як слід назвати дитину сьогодні і кого потрібно привітати з Днем ангела.
Чоловічі іменини 3 грудня
Азат: походить від середньоперсидського імені Азат - "вільний", "незалежний", або від вірменського слова азат - "поміщик".
Олександр: від давньогрецького імені Александрос - "людський захисник".
Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Анатолій: від давньогрецького імені Анатоліос, що походить від анатолі - "східний", "схід", "схід Сонця", "житель Анатолії".
Арсеній: форма давньогрецького імені Арсеніос, від слова арсен - "мужній".
Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський".
Володимир: походить від давньоруського імені Володимиръръ "славний правитель".
Вольдемар: від німецьких слів waltan і maren "знаменитий володар", німецький варіант імені Володимир.
Григорій: від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".
Дем'ян: форма давньогрецького імені Даміанос - "приручати", "підпорядковувати",
Денис: від давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".
Омелян, Еміль: походить від римського родового імені Aemilius, від латинського слова aemulus - "суперник", "ревний", "непоступливий".
Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Іларіон: утворено від давньогрецького хіларос - "радісний", "веселий".
Йосип: форма давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".
Макар: від давньогрецького слова Макаріос - "благословенний"," блаженний", "щасливий".
Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Остап: форма грецького імені Євстафій - "твердий", "незмінний".
Жіночі іменини 3 грудня
Ганна: від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".
Тетяна: від грецького татто - "засновниця", "улаштовниця", від імені легендарного сабінського царя Тита Татія.
Фекла: від давньогрецького імені Теоклея: теос - "бог", "божество" + клеос - "слава".
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