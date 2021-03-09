Календар іменин від УНІАН підкаже, власники яких імен сьогодні святкують свої іменини і яке ім'я вибрати для народженої 9 березня дитини. Вважається, що якщо назвати дитину на честь одного зі святих, яких шанує церква в день народження малюка, то вона знайде свого Ангела-хранителя. Жіночі іменини сьогодні не відзначаються, тому ім'я для дівчинки можна обрати зі списку 8 березня.
Чоловічі іменини 8 березня
Іван: утворено від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоюдейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Іларіон: походить від давньогрецького імені Хіларіон, від грецького слова хіларос - "радісний", "веселий".
Ян: польська, білоруська та давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий".
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