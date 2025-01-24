24 січня українці відзначають велике військове свято - не забудьте привітати близьких.

Сьогоднішня дата примітна кількома урочистостями та цікавими фактами. Дізнайтеся, яке свято 24 січня настає у світі та в Україні, як провести цей день щасливо і кого привітати з професійною урочистістю.

Яке сьогодні свято церковне

За новим стилем свято сьогодні - церковний день пам'яті преподобної Ксенії Міласької, яка за життя допомагала знедоленим і наставляла грішників. Святій Ксенії моляться про жіноче щастя, легку вагітність, поповнення в родині. За старим стилем віряни згадують преподобного Феодосія Великого.

Читайте докладніше в нашому матеріалі, яке церковне свято сьогодні настає у православних християн і які є звичаї цього дня.

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Яке сьогодні свято в Україні

Офіційне свято сьогодні в Україні - День зовнішньої розвідки України. Ми вшановуємо професіоналів, які займаються виявленням загроз державі та протистоять ворожим спецслужбам. Зовнішня розвідка діє "в тіні" і про її роботу звичайним громадянам мало що відомо, але це означає, що вона працює добре.

З видатних українців 24 січня народилися композитор Станіслав Людкевич, військовий УНР Володимир Сінклер, письменник Юрій Покальчук, олімпійський чемпіон з боротьби Жан Беленюк, дизайнер Андрій Єрмоленко.

Яке сьогодні свято у світі

На світовому рівні відзначають 24 січня свято Міжнародний день освіти, започатковане з ініціативи ООН. Мета урочистості - інформувати світ про важливість освіти та обговорювати проблеми освітньої сфери.

Також у світі настають сьогодні свята День ескімо, День африканської культури, День сміху в животі, День жіночого спорту, День компліментів.

З видатних світових особистостей народилися римський імператор Адріан, письменник казок Ернст Теодор Амадей Гофман, філософ Християн Вольф, співак Ніл Даймонд.

Що за свято сьогодні за народним календарем

У народі свято сьогодні відоме як Ксенія Напівзимниця. Наші пращури казали, що половина зими вже минула. Селяни обходили комори і льохи, і дивилися, скільки залишилося припасів. Якщо менше половини, то зменшували порцію корму для домашньої худоби.

За давніми прикметами, цього дня потрібно зробити добру справу, наприклад, допомогти незнайомцю або зробити пожертвування на благодійність. Про зроблене нікому розповідати не можна. Тоді добро повернеться до вас у подвійному розмірі.

Що не можна робити сьогодні - заборони та прикмети

Важливо пам'ятати, яке сьогодні свято настає в народі, щоб не порушити його заборони. У цю дату не можна бути марнотратними, купувати дорогі й непотрібні речі, різні предмети розкоші. Також заборонено демонструвати свій достаток і говорити про рівень заробітку.

Також цього дня відомі такі погодні прикмети:

якщо потепліло, то весна буде ранньою і дощовою;

снігопад віщує великий урожай цього року;

вночі яскраво мерехтять зірки - до заморозків;

якщо в цю дату почалося потепління, то воно буде короткочасним.

Погода 24 січня буде теплою і мокрою. У більшості областей України пройде дощ або мокрий сніг, а небо буде вкрите хмарами.

У кого день ангела сьогодні

За новим календаремДень ангела 24 січня святкують власники імен Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ян, Ксенія, Оксана.

За старим календарем свято 24 січня відзначають Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір.

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