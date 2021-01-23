Тетянин день є одним із найвідоміших січневих свят.

Кожного року в січні відзначається Тетянин день. У цей же день також зазвичай святкують і День студентів.

Тетянин день у 2021 році – дата

Тетянин день має сталу дату святкування й традиційно його святкують 25 січня. У 2021 році це свято припадає на понеділок.

Дата 25 січня визначено не випадково. Вона пов’язана з ушанування великої мучениці Тетяни. За переказами, її стратили саме в цей день.

Також у цю дату прийнято святкувати неофіційний День студента.

Тетянин день: історія свята

Читайте такожДень бабака 2021 - дата, історія і традиції веселого святаЗа переказами, Тетяна жила у II-III століттях в Римі й була родом із багатої родини. Її батьки були християнами і виховували дочку в благочесті. Досягнувши повноліття, Тетяна не стала виходити заміж, адже розуміла, що жодна любов не зрівняється з Божою, і тільки йому хотіла вона служити. Відомо, що дівчина у пості та молитві доглядала за хворими, допомагала незаможним і нужденним членам християнської громади, а також відвідувала в’язнів.

Під час чергових гонінь християн, дізнавшись, що Тетяна християнка, язичники схопили дівчину й знущалися над нею. Її змушували поклонитися статуї язичницького бога Аполлона. Проте у Тетяни вистачило сил та мужності встояти й відповісти відмовою. За це її прирекли на жорстокі тортури. Після чергових катувань, зрозумівши, що Тетяна не зречеться Христа, – їй відрубали голову мечем.

Нині ж християни згадують Тетяну в молитвах, а сама мучениця зарахована до лику святих, адже навіть жорстокі тортури не зламали її віру в Господа.

День Тетяни та зв’язок зі студентством

Цього дня у 1755 році імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ про заснування Московського університету, який був першим навчальним закладом у Російській імперії такого високого рівня. Ця дата вважається днем заснування університету.

Згодом день стали відзначати всі студенти. Навіть у народі мученицю Тетяну стали називати їхньою покровителькою. Вважається, що свята завжди допомагає в навчанні.

Традиції Тетяниного дня

Щороку в День Тетяни у церквах проводять богослужіння на честь мучениці, а студенти та школярі можуть поставити свічки за успіхи у навчанні.

На Тетянин день зазвичай влаштовують посиденьки, накривають стіл. За традицією господині печуть хліб та печиво у формі cонця. За виглядом випічки, зокрема, намагалися визначити, що чекає в майбутньому: якщо тісто добре піднімається – то рік буде хорошим. Кожен член сім’ї має скуштувати цей смаколик.

Звісно ж, студенти влаштовують цього дня гучні святкування та веселощі. Вони вірять: якщо під час свята намалювати будинок із димарем на останній сторінці заліковки, то навчання буде успішним та легким наступного року.

Прикмети на Тетянин день

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЯкщо на Тетяни сонце рано світить – до раннього прильоту птахів.

Сніг у цей день віщує дощове літо, а мороз та ясне небо – до врожаю.

Якщо на Тетяни йде сніг – значить очікується морозний лютий та дощове літо.

Якщо у Тетянин день морозно та ясно – буде хороший урожай, якщо ж "гнилий вітер" (південний) або тепла хуртовина – до неврожаю.

Головною хорошою студентською прикметою цього дня вважається, як слід повеселитися і в жодному разі не торкатися конспектів.

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Автор: Аліна Вишневська