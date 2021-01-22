Веселе свято, яке супроводжується різними гуляннями й обрядами, передує Великому посту.

Масниця – стародавнє слов’янське свято, присвячене проводам зими й приходу весни. Масницю прийнято відзначати впродовж усього тижня.

Коли Масниця у 2021 – дата

Масниця є перехідним святом, дата її святкування змінюється щороку й безпосередньо залежить від Великодня. Традиційно вона відзначається цілий тиждень напередодні Великого посту.

Читайте такожДень святого Валентина - дата та історія свята всіх закоханихАби дізнатися, коли буде Масниця, необхідно від дати Великодня відняти 48 днів – цього дня розпочнеться Великий піст. Саме тиждень перед цією датою і є Масницею.

У 2021 році Великий піст у православних християн розпочинається 15 березня, тому перший день Масниці припадає на Міжнародний жіночий день. Таким чином, цього року масничний тиждень триватиме з 8 березня по 14 березня.

Історія свята Масниці

Масниця – стародавнє свято, що збереглося у слов’ян із язичницьких часів, коли звичаї грали важливу роль у житті кожної людини. Від самого початку її святкування було пов'язано, за однією версією, з прославлянням бога сонця Ярила, за іншою, – на честь бога Велеса, покровителя скотарства й землеробства.

Хоч церква додала це свято до свого календаря й наповнила його новими ідеями, проте воно й дотепер зберегло низку ритуалів та обрядів. Так, у християнській традиції масничний тиждень вважається останнім етапом підготовки до Великого посту.

У стародавні часи масничний тиждень називали Сирного седмицею. Впродовж цього часу дозволялося їсти сир і масло, молоко та яйця. М'ясо ж було під суворою забороною. Нині ж це дуже веселе й ситне народне свято.

Як прийнято святкувати Масницю

Масниця – гучне, веселе свято зі смачною їжею, музикою, піснями та різноманітними розвагами перед Великим постом.

Одним із обрядових символів свята є велика лялька з соломи – опудало Масниці. Його вдягали у жіночий одяг, як стародавнє і священне божество. І, за традицією, наприкінці масничного тижня спалювали як уособлення зими, щоб розбудити весняну природу і розтопити холодний лід.

Хлопцям, які не зіграли весілля до Великого посту, як осуду чіпляли до поясу або до руки немаленьку колодку, яку можна було зняти лише за могорич або викуп. У такий спосіб молодим чоловікам нагадували про створення сім'ї. А, вже після закінчення посту, колодка мінялася у нареченої на писанки.

Оскільки Масниця припадає на тиждень, що передує Великому посту, в цей час люди мають змогу ласувати смачної й ситною їжею. Головною стравою на масляну, як відомо, є млинці, які печуть кожного дня з понеділка.

Млинці випікають із пшеничного, кукурудзяного, житнього або вівсяного борошна. Присмачують їх найчастіше маслом, сметаною, медом, фруктами, сиром, ікрою. Перший млинець прийнято віддати бідній людині, щоб вона згадала всіх покійних родичів.

Народні прикмети та повір’я на Масницю

Мороз на Масляну – до теплого літа і гарного врожаю.

Якщо перед Масляною вдарили морози – літо буде холодним і дощовим.

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікЯкщо неділя перед масничним тижнем видалася похмурою й дощовою - навесні буде великий врожай грибів.

Якщо в останній день Сирного тижня погана погода, значить всю весну буде ясно й тепло.

Багато бурульок на дахах на Масницю – майбутній рік буде врожайним і успішним для нових починань.

Чим більше млинців на столі, тим більше буде сонячних днів у році.

Якщо млинці на Масляну виходять пишними і добре печуться, то рік буде благополучним.

Якщо млинці виходять дуже тонкими, товстими або безформними – це прогнозує проблеми і невдачі.

Якщо млинець пристав до сковорідки, то в найближчий рік дівчині заміжжя не бачити.

Якщо дівчина зустріла на Масляну напідпитку чоловіка – скоро вона і судженого свого зустріне.

Якщо перший спечений дівчиною млинець виходив рівним і золотим, легко перевертався на сковорідці, то це до щасливого й швидкого заміжжя.

Якщо на Масляну прийшли несподівані гості, то вони принесуть у ваш дім щастя та удачу.

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Автор: Аліна Вишневська