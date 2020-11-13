Кожного року в листопаді православна церква за традицією відзначає Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних. У народі це свято називають просто – Михайлів день.
Коли Михайлів день у 2020 році
Собор архистратига Михаїла має фіксовану дату святкування. Щороку християни східного обряду відзначають це свято 21 листопада.
Свято було встановлено в Лаодикії собором, який відбувся приблизно у 363 році. Дата вибрана не випадково, адже листопад є 9-м місяцем, якщо вести відлік від березня, коли в давнину починався новий рік. На ознаменування 9-ти ангельських чинів саме у листопаді встановлене їхнє свято.
Хто такий архангел Михаїл
Читайте такожРіздвяний піст 2020: коли починається, що не можна їсти та робитиАрхангел Михаїл є очільником небесних сил, тобто архистратигом. Згідно з церковними канонами, він очолює всі дев’ять чинів ангелів та є головним воїном у битві добра і зла. За переказами, саме архангел Михаїл переміг сатану, скинувши його та інших занепалих духів із небес. Озброєний мечем, він охороняє ворота раю.
Собор – це з’єднання, сукупність усіх святих ангелів на чолі з архистратигом Михаїлом, які всі разом й одностайно славлять Святу Трійцю і служать Богу.
Архангел Михаїл вважається покровителем війська, він не раз являвся пророкам і рятував християн від різних бід. Його також називають захисником душ померлих. Саме архистратиг Михаїл на Страшному суді закличе трубним гласом мертвих з могил і молитиметься Господу про їх прощення.
Традиції Михайлова дня
Наші предки насамперед цього дня йшли до церкви, де молилися перед іконою архистратига Михаїла з проханням захистити від лукавого і темних сил.
Люди вірили, що Михайлів день потрібно проводити правильно, в жодному разі не гнівити архангела. Деякі навіть дотримувалися посту, щоб очиститися від гріха перед цим святом.
У свято Собор архистратига Михаїла люди намагалися допомагати бідним і подавати милостиню. Примирення з тими, з ким людина перебуває у сварці, вважалося чи не найкращою справою цього дня.
Михайлів день – це світле й веселе свято. У давні часи на Михайла влаштовувалися гуляння, походи в гості та бенкети. Пов'язано це з тим, що невдовзі має настати багатоденний Різдвяний піст, коли потрібно буде обмежити себе в їжі і веселощах.
Для українців цей день є особливим, адже саме архангел Михаїл вважається покровителем української столиці – міста Києва.
Що не можна робити 21 листопада
Цього дня не варто виконувати серйозну роботу – рубати сокирою, різати ножем. У народі вірили, що це може розізлити архистратига Михаїла, через це в родині будуть нещастя.
Зовсім не віталася у Михайлів день зневіра.
У свято Собор архистратига Михаїла заборонено сваритися та підвищувати голос. Не можна відмовляти у допомозі нужденним і робити що-небудь у корисливих цілях.
Народні прикмети на Михайлів день
Читайте такожВихідні у листопаді: як будемо відпочивати в третій місяць осеніІній у Михайлів день обіцяє швидкий сніг.
Ясна та сонячна погода 21 листопада – до морозної зими.
Якщо у свято Собор архистратига Михаїла йде мокрий сніг, то весна буде дощовою.
Ранковий туман на Михайлів день віщує швидку відлига.
Якщо цього дня немає вітру та жодних опадів – скоро вдарять морози.
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