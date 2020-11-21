Цього дня православні вшановують очільника війська небесного – архангела Михаїла. Також вітання лунають на адресу чоловіків з ім’ям Михайло.

Сьогодні, 21 листопада, православні християни відзначають Собор архистратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних, або, як називають його у народі, – Михайлів день.

Дата святкування постійна й вибрана не випадково, адже листопад є 9-м місяцем від березня, з якого в давнину починалося обчислення нового року. На вшанування всіх 9-ти ангельських чинів саме у листопаді встановлене їхнє свято.

Архангел Михаїл: що про нього відомо

Свято має повну назву Собор архистратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних, оскільки собор – це з’єднання, сукупність усіх святих ангелів на чолі з архистратигом Михаїлом. Усі вони славлять Святу Трійцю і служать Богу.

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікАрхангел Михаїл є архистратигом (головнокомандувачем). За церковними канонами, він очолює всі дев’ять чинів ангелів та є головним воїном у битві добра і зла. Вважається, що саме архистратиг Михаїл переміг сатану, скинувши його та інших занепалих духів із небес. Озброєний мечем, він стоїть на сторожі воріт раю.

Як глава воїнства Господнього архангел Михаїл вважається покровителем війська та захисником віруючих. Його також називають захисником душ померлих. Саме архистратиг Михаїл на Страшному суді закличе трубним гласом мертвих з могил і молитиметься Господу про їх прощення.

Традиції святкування Михайлова дня

Цього дня, звісно ж, насамперед слід сходити до церкви й помолитися перед іконою архистратига Михаїла, просячи у нього захисту від лукавого і темних сил.

Важливою традицією свята Собору архистратига Михаїла є допомога бідним та нужденним. Цей день – чудова нагода, аби помиритися з тим, з ким людина перебуває у сварці.

На Михайла прийнято влаштовувати гуляння, ходити в гості. З нагоди свята накривають щедрий стіл з різноманіттям м'ясних страв, адже зовсім скоро розпочнеться 40-денний Різдвяний піст. Тому в Михайлів день ласують смачними наїдками, які тривалий час потім будуть під забороною. До столу запрошуються гості, бо за прикметою багато гостей цього дня пророкують господарям заможний наступний рік.

Для українців цей день має особливе значення, адже архистратиг Михаїл вважається покровителем столиці України – міста Києва.

Крім того, сьогодні прийнято вітати всіх чоловіків на ім’я Михайло з їхнім Днем ангела.

Що заборонено робити в свято архистратига Михаїла

Категорично не можна цього дня рубати сокирою, різати ножем, ткати і займатися будь-якою домашньою роботою. У народі вірили, що це може розізлити архистратига Михаїла, через що в родині будуть нещастя.

У свято Собор архистратига Михаїла також варто постаратися ні з ким не сваритися і залишатися в доброму настрої до самого вечора.

На Михайлів день нікому не можна відмовляти у допомозі. Зовсім небажана цього дня зневіра.

Прикмети на Михайлів день

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніЗдавна у народі вважалося, що на свято архангела Михаїла зима повноцінно вступала в свої права. У цей день було прийнято заганяти худобу в зимовий двір, а також уважно стежити за знаками природи.

Якщо у Михайлів день сніжно, то і Великдень буде в снігу.

Якщо 21 листопада немає навіть морозу – чекай теплу зиму.

Ранковий іній віщує сніжну зиму, а туман – теплу.

Якщо цього дня немає вітру та жодних опадів – скоро вдарять морози.

А якщо весь день на Михайла ясно – значить, скоро настануть тріскучі морози.

Привітання з Днем ангела Михайла

***

З Днем святого Михайла вітаю

Хай прибуде з його силою благодать.

Хай Архангел нас береже, оберігає

І не дасть ні духом, ні душею впасти.

Хай сяють перед його іконою свічки,

А в серцях панує гармонія, спокій,

Та хай буде сила Світла нескінченна,

І веде дорогою щастя за собою.

***

В День Ангела, Михайло, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Михайло, ми тебе вітаєм,

З днем ангела твоїм,

І одне тобі бажаєм –

Будь ти завжди золотим!

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Михайлом буде.

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Автор: Аліна Вишневська