Різдвяний піст в 2020 році почнеться в кінці листопада і закінчиться перед Різдвом. Цей сорокаденний піст-один з найтриваліших в році, разом з Успенським і Великим постом.
Мета посту не тільки в утриманні від певної їжі, але і в духовному очищенні, самодисципліні і наближенні до Бога. Під час посту варто утриматися від інтимної близькості, сварок і лихослів'я, пробачити образи і віддати борги, звертатися думками до Бога, відмовитися від азартних ігор.
Коли Різдвяний піст у 2020 році
Дата Різдвяного посту в православ'ї фіксована: з 28 листопада по 6 січня. Католики дотримуються посту з 15 листопада по 24 грудня, а Різдво вони святкують 25 грудня.
Різдвяний піст: що можна і що не можна вживати в їжу
Різдвяний піст вважається не дуже суворим, оскільки в більшість днів дозволяється їсти рибу. З 28 листопада по 19 грудня включно по понеділках дозволяється гаряча їжа без масла, по вівторках, четвергах, суботах і неділях – риба. По середах і п'ятницях пропонується сухоїдіння (хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед).
З 20 грудня по 1 січня забороняється риба по вівторках і четвергах. З 2 по 6 січня по понеділках, середах і п'ятницях дотримуються сухоїдіння, по вівторках і четвергах - дозволяється гаряча їжа без масла, по суботах і неділях – гаряча їжа з маслом.
Під час Різдвяного посту дозволені будь-які овочі та фрукти, каші, бобові, гриби. В пост не можна уживати м'ясо, яйця, сир, молочні продукти, вершкове масло.
Календар харчування на Різдвяний піст по днях
28 листопада, субота - дозволяється їсти рибу і морепродукти
29 листопада, неділя - дозволяється їсти рибу і морепродукти
30 Листопада, понеділок - гаряча їжа без масла (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
1 грудня, вівторок - дозволяється їсти рибу і морепродукти
2 грудня, середа - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
3 грудня, четвер - дозволяється їсти рибу і морепродукти
4 грудня, п'ятниця - Введення Богородиці, на честь свята можна їсти рибу і випити вина
5 грудня, субота - дозволяється їсти рибу і морепродукти
6 грудня, неділя - дозволяється їсти рибу і морепродукти
7 грудня, понеділок - гаряча їжа без масла (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
8 грудня, вівторок - дозволяється їсти рибу і морепродукти
9 грудня, середа - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
10 грудня, четвер - дозволяється їсти рибу і морепродукти
Читайте такожРіздвяний піст 2020: коли починається, що не можна їсти та заборонено робити11 грудня, п'ятниця - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
12 грудня, субота - дозволяється їсти рибу і морепродукти
13 Грудня, неділя - дозволяється їсти рибу і морепродукти
14 грудня, понеділок - гаряча їжа без масла (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
15 грудня, вівторок - дозволяється їсти рибу і морепродукти
16 грудня, середа - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
17 грудня, четвер - дозволяється їсти рибу і морепродукти
18 грудня, п'ятниця - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
19 грудня, субота - Святителя Миколая, можна їсти риби і випити вина
20 грудня, неділя - дозволяється їсти рибу і морепродукти
21 грудня, понеділок - гаряча їжа без масла (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
22 грудня, вівторок - гаряча їжа з маслом - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.
23 грудня, середа - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
24 грудня, четвер - гаряча їжа з маслом - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.
25 грудня, п'ятниця - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
26 грудня, субота - дозволяється їсти рибу і морепродукти
27 Грудня, неділя - дозволяється їсти рибу і морепродукти
28 грудня, понеділок - гаряча їжа без масла (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
29 грудня, вівторок - гаряча їжа з маслом - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.
30 грудня, середа - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
31 Грудня, четвер - гаряча їжа з маслом - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.
1 січня, п'ятниця - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
2 січня, субота - гаряча їжа з маслом - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.
3 січня, неділя - гаряча їжа з маслом - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.
4 січня, понеділок - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
5 січня, вівторок - гаряча їжа без масла (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
6 січня, середа - Різдвяний святвечір, сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
6 січня з появою на небі першої зірки до столу подають 12 пісних страв, першим з яких є кутя.
Як підготуватися до Різдвяного посту
- Готуйтеся до посту заздалегідь, щоб він не був стресом для організму. Поступово скорочуйте кількість м'ясних і молочних продуктів в раціоні.
- За день до входження в пост очистите кишечник, щоб запустити механізми внутрішньоклітинного харчування і позбутися від постійно почуття голоду.
- Входити в піст зі слабкими обмеженнями і поступово робити їх більш строгими.
- Робити між основними прийомами їжі фруктові та овочеві перекушування.
- Збільште порцію страв, щоб набирати норму калорій.
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