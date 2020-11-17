Під час посту можна їсти овочі, гриби, каші і бобові. В деякі дні дозволено вживати м'ясо і вино.

Різдвяний піст в 2020 році почнеться в кінці листопада і закінчиться перед Різдвом. Цей сорокаденний піст-один з найтриваліших в році, разом з Успенським і Великим постом.

Мета посту не тільки в утриманні від певної їжі, але і в духовному очищенні, самодисципліні і наближенні до Бога. Під час посту варто утриматися від інтимної близькості, сварок і лихослів'я, пробачити образи і віддати борги, звертатися думками до Бога, відмовитися від азартних ігор.

Коли Різдвяний піст у 2020 році

Дата Різдвяного посту в православ'ї фіксована: з 28 листопада по 6 січня. Католики дотримуються посту з 15 листопада по 24 грудня, а Різдво вони святкують 25 грудня.

Різдвяний піст: що можна і що не можна вживати в їжу

Різдвяний піст вважається не дуже суворим, оскільки в більшість днів дозволяється їсти рибу. З 28 листопада по 19 грудня включно по понеділках дозволяється гаряча їжа без масла, по вівторках, четвергах, суботах і неділях – риба. По середах і п'ятницях пропонується сухоїдіння (хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед).

З 20 грудня по 1 січня забороняється риба по вівторках і четвергах. З 2 по 6 січня по понеділках, середах і п'ятницях дотримуються сухоїдіння, по вівторках і четвергах - дозволяється гаряча їжа без масла, по суботах і неділях – гаряча їжа з маслом.

Під час Різдвяного посту дозволені будь-які овочі та фрукти, каші, бобові, гриби. В пост не можна уживати м'ясо, яйця, сир, молочні продукти, вершкове масло.

Календар харчування на Різдвяний піст по днях

28 листопада, субота - дозволяється їсти рибу і морепродукти

29 листопада, неділя - дозволяється їсти рибу і морепродукти

30 Листопада, понеділок - гаряча їжа без масла (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

1 грудня, вівторок - дозволяється їсти рибу і морепродукти

2 грудня, середа - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

3 грудня, четвер - дозволяється їсти рибу і морепродукти

4 грудня, п'ятниця - Введення Богородиці, на честь свята можна їсти рибу і випити вина

5 грудня, субота - дозволяється їсти рибу і морепродукти

6 грудня, неділя - дозволяється їсти рибу і морепродукти

7 грудня, понеділок - гаряча їжа без масла (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

8 грудня, вівторок - дозволяється їсти рибу і морепродукти

9 грудня, середа - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

10 грудня, четвер - дозволяється їсти рибу і морепродукти

Читайте такожРіздвяний піст 2020: коли починається, що не можна їсти та заборонено робити11 грудня, п'ятниця - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

12 грудня, субота - дозволяється їсти рибу і морепродукти

13 Грудня, неділя - дозволяється їсти рибу і морепродукти

14 грудня, понеділок - гаряча їжа без масла (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

15 грудня, вівторок - дозволяється їсти рибу і морепродукти

16 грудня, середа - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

17 грудня, четвер - дозволяється їсти рибу і морепродукти

18 грудня, п'ятниця - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

19 грудня, субота - Святителя Миколая, можна їсти риби і випити вина

20 грудня, неділя - дозволяється їсти рибу і морепродукти

21 грудня, понеділок - гаряча їжа без масла (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

22 грудня, вівторок - гаряча їжа з маслом - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.

23 грудня, середа - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

24 грудня, четвер - гаряча їжа з маслом - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.

25 грудня, п'ятниця - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

26 грудня, субота - дозволяється їсти рибу і морепродукти

27 Грудня, неділя - дозволяється їсти рибу і морепродукти

28 грудня, понеділок - гаряча їжа без масла (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

29 грудня, вівторок - гаряча їжа з маслом - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.

30 грудня, середа - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

31 Грудня, четвер - гаряча їжа з маслом - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.

1 січня, п'ятниця - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

2 січня, субота - гаряча їжа з маслом - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.

3 січня, неділя - гаряча їжа з маслом - дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.

4 січня, понеділок - сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

5 січня, вівторок - гаряча їжа без масла (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

6 січня, середа - Різдвяний святвечір, сухоїдіння: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

6 січня з появою на небі першої зірки до столу подають 12 пісних страв, першим з яких є кутя.

Як підготуватися до Різдвяного посту

Готуйтеся до посту заздалегідь, щоб він не був стресом для організму. Поступово скорочуйте кількість м'ясних і молочних продуктів в раціоні.

За день до входження в пост очистите кишечник, щоб запустити механізми внутрішньоклітинного харчування і позбутися від постійно почуття голоду.

Входити в піст зі слабкими обмеженнями і поступово робити їх більш строгими.

Робити між основними прийомами їжі фруктові та овочеві перекушування.

Збільште порцію страв, щоб набирати норму калорій.

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Автор: Катерина Пулатова