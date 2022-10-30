Росія веде криваву війну проти України, вбиваючи її громадян, тож просимо у Бога сили вистояти у боротьбі зі злом. Актуальні молитви за українських захисників читайте на УНІАН.

Усі віряни країни після повномасштабного вторгнення Росії об'єднались у молитві за захисників України, просячи у Бога благословення для Батьківщини та її воїнів.

УНІАН публікує молитви за солдата українською, бо у єдності і вірі в перемогу - глибока сила суспільства.

Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас: бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас.

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Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом’яни беззаконь і неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості та милосерді відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Тебе припадають: стань на допомогу нам і подай воїнству нашому з Ім’ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною.

Молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас, грішних, і охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань та помилував рабів Своїх, воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворости душевної і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі та дав їм повернутися здоровими і щасливими, Всемилостивий Господи, вислухай і помилуй.

Молимось до Тебе, Владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу Українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам’ять Твоєї заповіді: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам’ять про те, що і вони себе християнами називають.

Господи, Боже Предвiчний, Царю всього свiту! Ти для пiдкорення нечестивих ворогiв та для збереження справедливости дозволяєш державам уживати меча та утримувати вiйськовий стан.

Коли ж з Твоєї волi наше дитя вiдходить вiд нас на службу Вiтчизнi, молимо Тебе, Боже: дай, щоб вiн був вiрний своєму званню, i не дозволь, щоб погубив вiн свою душу.

Додай йому сили й терпеливости в тiй тяжкiй службi. Передусiм дай йому, Боже, сили проти ворогiв душi його, щоб за Твоєю всесвятою ласкою зберiг вiн святу вiру й невиннiсть душi. Ти Сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душi нашої дитини у вiйськовому станi. Тому гаряче просимо Тебе: бережи його вiд тiєї небезпеки, збережи його нам таким, який вiд нас вiдходить.

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу – Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші.

Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого – архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину-Україну.

Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Пресвята Дiво, особлива Заступнице невинних душ! Вiддаємо Тобi наше дитя пiд Твою могутню охорону. Ми знаємо й вiримо сильно, що коли Ти пiклуватимешся про нього, то напевно не заплямує своєї душi тяжким грiхом. Простягни над ним Свiй святий омофор i покривай ним його, доки не повернеться назад таким же живим і неушкодженим, яким тепер вiд нас вiдходить. Амiнь.

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