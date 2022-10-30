Усі віряни країни після повномасштабного вторгнення Росії об'єднались у молитві за захисників України, просячи у Бога благословення для Батьківщини та її воїнів.
УНІАН публікує молитви за солдата українською, бо у єдності і вірі в перемогу - глибока сила суспільства.
- Вірш Молитва за Україну
- Сильна молитва за мир
- Молитва за Україну сьогодні
- Молитва за воїна
- Молитва за воїна-чоловіка
Вірш Молитва за Україну
Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас: бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас.
Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом’яни беззаконь і неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості та милосерді відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Тебе припадають: стань на допомогу нам і подай воїнству нашому з Ім’ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною.
Сильна молитва за мир
Молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас, грішних, і охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань та помилував рабів Своїх, воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворости душевної і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі та дав їм повернутися здоровими і щасливими, Всемилостивий Господи, вислухай і помилуй.
Молимось до Тебе, Владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу Українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам’ять Твоєї заповіді: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам’ять про те, що і вони себе християнами називають.
Молитва за Україну сьогодні
Господи, Боже Предвiчний, Царю всього свiту! Ти для пiдкорення нечестивих ворогiв та для збереження справедливости дозволяєш державам уживати меча та утримувати вiйськовий стан.
Коли ж з Твоєї волi наше дитя вiдходить вiд нас на службу Вiтчизнi, молимо Тебе, Боже: дай, щоб вiн був вiрний своєму званню, i не дозволь, щоб погубив вiн свою душу.
Додай йому сили й терпеливости в тiй тяжкiй службi. Передусiм дай йому, Боже, сили проти ворогiв душi його, щоб за Твоєю всесвятою ласкою зберiг вiн святу вiру й невиннiсть душi. Ти Сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душi нашої дитини у вiйськовому станi. Тому гаряче просимо Тебе: бережи його вiд тiєї небезпеки, збережи його нам таким, який вiд нас вiдходить.
Молитва за воїна
Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу – Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші.
Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого – архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину-Україну.
Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
Молитва за воїна-чоловіка
Пресвята Дiво, особлива Заступнице невинних душ! Вiддаємо Тобi наше дитя пiд Твою могутню охорону. Ми знаємо й вiримо сильно, що коли Ти пiклуватимешся про нього, то напевно не заплямує своєї душi тяжким грiхом. Простягни над ним Свiй святий омофор i покривай ним його, доки не повернеться назад таким же живим і неушкодженим, яким тепер вiд нас вiдходить. Амiнь.