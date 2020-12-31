31 грудня - це останній день у році. Сьогодні опівночі відбудеться зустріч нового 2021 року. Новорічна ніч вважається часом чудес, коли збуваються найпотаємніші бажання. Навколо цього свята з давньою історією існує безліч прикмет і повір'їв. Деякі заборони і рекомендації для цієї ночі пов'язані з символом року Білим Металевим Биком.
Історія Нового року
Читайте такожПрикмети на Новий Рік 2021: що не можна і що можна робити, щоб привабити удачуНовий рік не завжди вважався великим святом, а його дата відрізняється у різних народів. Вперше його почали відзначати понад три тисячі років тому. У Вавилоні свято зустрічали в день весняного рівнодення 20 березня і гуляли 2 тижні з маскарадами, карнавалами і святковими ходами. У Стародавній Греції Новий рік святкували в день літнього сонцестояння 22 червня, а в Стародавньому Єгипті - з липня по вересень, під час розливу річки Ніл.
На Русі відзначати свято почали після приходу християнства. Спочатку Новий Рік відзначали в день Великодня, потім 1 вересня. У 1700 році Петро I призначив датою свята 1 січня, як це було заведено в Європі. Звичай ставити ялинку вдома стався від повір'я, що дерево захищає будинок від злих сил. А Дід Мороз походить від злиття кількох персонажів слов'янської міфології і образу Святого Миколая.
Заборони напередодні Нового року 2021
Існує кілька заборон в новорічну ніч, які пов'язані з прикметами на Новий Рік.
- У новорічну ніч не можна плакати - інакше весь рік пройде в сльозах.
- Не можна давати в борг і бути боржником - наступний рік буде в боргах.
- Не можна ображатися, лаятися і лихословити, інакше 2021 рік зустрінете в конфліктах.
- Після заходу сонця сьогодні не рекомендується прибирати, працювати по дому і займатися готуванням. Навіть якщо ви щось не встигли - дозвольте собі розслабитися.
- Напередодні Нового року не можна стригти нігті і волосся, а також мити голову.
Прикмети на рік Бика
Символ 2021 року Бик - це спокійний і відповідальний знак зодіаку, який поважає чесних і працьовитих людей. Щоб не розгнівати східний знак, при зустрічі Нового року слід дотримуватися деяких правил.
- Напередодні Нового року не можна нікого обманювати, хвалитися і лаятися. Рекомендується уникати будь-яких суперечок, особливо з начальством.
- Не можна ставити на святковий стіл страви з яловичини і телятини. Меню на новий рік краще подавати з іншими видами м'яса.
- При підборі образу на Новий Рік рекомендується відмовитися від нарядів червоного кольору і відвертого одягу - вони можуть розгнівати Бика.
- Не можна відзначати свято в неприбраній квартирі.
Що потрібно зробити 31 грудня
- До 31 грудня потрібно віддати всі борги і позичені речі.
- Напередодні свята потрібно прибрати будинок від мотлоху і поламаних речей.
- Можна прикрасити ялинку або квартиру будь-якими сувенірами з символом Бика - це приверне удачу.
- У центр святкового столу можна поставити невелику миску з монетами - щоб рік був прибутковим.
- Щоб залучити удачу, в келих з шампанським можна кинути монетку і випити напій під час бою курантів.
- Напередодні 2021 року можна веселитися, радіти і вітати рідних.
Читайте також інші новини:
- Вихідні на Новий Рік та Різдво 2021: скільки відпочивають українці у грудні та січні
- Подарунки чоловікові на Новий Рік 2021: як вибрати презент – кращі ідеї
- Подарунок для дівчини на Новий Рік 2021: чим порадувати кохану
- Фільми на Новий Рік 2021 - що подивитися для святкового настрою
- Подарунки батькам на Новий Рік: ідеї святкових презентів батькові та матері
- З наступаючим Новим 2021-м роком-кращі привітання у віршах, прозі і красивих листівках
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram