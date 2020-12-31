Щоб прийдешній рік пройшов добре, потрібно дотримуватися кількох правил.

31 грудня - це останній день у році. Сьогодні опівночі відбудеться зустріч нового 2021 року. Новорічна ніч вважається часом чудес, коли збуваються найпотаємніші бажання. Навколо цього свята з давньою історією існує безліч прикмет і повір'їв. Деякі заборони і рекомендації для цієї ночі пов'язані з символом року Білим Металевим Биком.

Історія Нового року

Читайте такожПрикмети на Новий Рік 2021: що не можна і що можна робити, щоб привабити удачуНовий рік не завжди вважався великим святом, а його дата відрізняється у різних народів. Вперше його почали відзначати понад три тисячі років тому. У Вавилоні свято зустрічали в день весняного рівнодення 20 березня і гуляли 2 тижні з маскарадами, карнавалами і святковими ходами. У Стародавній Греції Новий рік святкували в день літнього сонцестояння 22 червня, а в Стародавньому Єгипті - з липня по вересень, під час розливу річки Ніл.

На Русі відзначати свято почали після приходу християнства. Спочатку Новий Рік відзначали в день Великодня, потім 1 вересня. У 1700 році Петро I призначив датою свята 1 січня, як це було заведено в Європі. Звичай ставити ялинку вдома стався від повір'я, що дерево захищає будинок від злих сил. А Дід Мороз походить від злиття кількох персонажів слов'янської міфології і образу Святого Миколая.

Заборони напередодні Нового року 2021

Існує кілька заборон в новорічну ніч, які пов'язані з прикметами на Новий Рік.

У новорічну ніч не можна плакати - інакше весь рік пройде в сльозах.

Не можна давати в борг і бути боржником - наступний рік буде в боргах.

Не можна ображатися, лаятися і лихословити, інакше 2021 рік зустрінете в конфліктах.

Після заходу сонця сьогодні не рекомендується прибирати, працювати по дому і займатися готуванням. Навіть якщо ви щось не встигли - дозвольте собі розслабитися.

Напередодні Нового року не можна стригти нігті і волосся, а також мити голову.

Прикмети на рік Бика

Символ 2021 року Бик - це спокійний і відповідальний знак зодіаку, який поважає чесних і працьовитих людей. Щоб не розгнівати східний знак, при зустрічі Нового року слід дотримуватися деяких правил.

Напередодні Нового року не можна нікого обманювати, хвалитися і лаятися. Рекомендується уникати будь-яких суперечок, особливо з начальством.

Не можна ставити на святковий стіл страви з яловичини і телятини. Меню на новий рік краще подавати з іншими видами м'яса.

При підборі образу на Новий Рік рекомендується відмовитися від нарядів червоного кольору і відвертого одягу - вони можуть розгнівати Бика.

Не можна відзначати свято в неприбраній квартирі.

Що потрібно зробити 31 грудня

До 31 грудня потрібно віддати всі борги і позичені речі.

Напередодні свята потрібно прибрати будинок від мотлоху і поламаних речей.

Можна прикрасити ялинку або квартиру будь-якими сувенірами з символом Бика - це приверне удачу.

У центр святкового столу можна поставити невелику миску з монетами - щоб рік був прибутковим.

Щоб залучити удачу, в келих з шампанським можна кинути монетку і випити напій під час бою курантів.

Напередодні 2021 року можна веселитися, радіти і вітати рідних.

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Автор: Катерина Пулатова