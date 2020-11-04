2021 рік пройде під заступництвом Бика.

Згідно з китайським східним календарем, кожен рік присвячений одному з дванадцяти тварин і одній зі стихій - Метал, Земля, Дерево, Могонь і Вода. Також кожна тварина отримує свій колір.

Яка тварина править у 2021 році

2021 рік буде роком Білого Металевого Бика. Китайці вірять, що тварина передає свої відмітні ознаки року, в який вона править. Знак гороскопу Бик володіє такими якостями, як рішучість, твердість, впевненість в собі і працьовитість. Стихія Металу наділяє його залізною волею, а білий колір - упевненістю в собі.

Коли почнеться Рік Бика за східним календарем

Китайський Новий рік святкують в ніч на другий молодик після зимового сонцестояння. Новий рік в Китаї відзначають два тижні, щоб завоювати прихильність нового знака. Наступного року Рік Бика відзначається з 12 лютого 2021 року до 30 січня 2022. Попередні роки Бика були у 2009, 1997, 1985 роках.

Яким буде рік Білого Металевого Бика

Наступний рік обіцяє бути спокійним, він пройде в роботі над собою. Бик любить чесних, відповідальність і працьовитих людей. Це впевнений в собі і спокійний знак, він не любить активність і зміни.

Фінансовий прогноз на 2021 рік

2021 рік білого бика обіцяє стабільність у фінансах і успіх у бізнесі. Однак все залежить від вашої працьовитості. Бик не схвалює лінощі і легковажність. Чекати швидкого і легкого заробітку в цьому році не варто. Також не намагайтеся заробити нечесним шляхом, обманом і шахрайством - це може розгнівати Бика.

Любовний гороскоп на 2021 рік

Білий Бик - дуже консервативний і відданий знак. Зради і легковажність в цьому році не приведуть ні до чого хорошого. 2021 рік вважається вдалим для укладення шлюбу, спільного проживання та народження дітей.

Однак пускати у своє життя когось Бик не любить, цей знак досить потайний. Тому нові знайомства і закоханості в цьому році пройдуть з труднощами.

Як зустрічати Новий Рік 2021

Зустрічати рік Бика найкраще вдома, в колі рідних і коханих людей. Галасливі вечірки і дискотеки Бику не до душі. На стіл найкраще подавати страви з овочів, м'ясо з картоплею, звичні новорічні салати, соління і консервацію. Для напою оберіть компот, морс, натуральний сік. Уникайте телятини і яловичини, оскільки це може образити Бика. Краще використовуйте інші види м'яса.

Щоб гідно зустріти Рік Бика, вибирайте одяг білих і світлих кольорів. Жінкам підійдуть легкі сукні, металеві прикраси і пояси, сріблясті сумочки і туфлі. Чоловіки можуть надіти бежевий костюм і білу сорочку. Уникайте червоного кольору в одязі, щоб не розлютити бика.

Діти, народжені в рік Бика

Бик наділяє дитину такими якостями, як слухняність і вихованість. Народжені у 2021 році діти будуть слухняними, самостійними, терплячими. Вони уникають скандалів і не бояться відповідальності.

Діти знака Бик вперті і твердолобі. Їм важко вчитися і запам'ятовувати нову інформацію. Вони рідко проявляють себе в мистецтві, але домагаються успіхів у спорті.

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Автор: Катерина Пулатова