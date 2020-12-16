Варіанти милих і креативних подарунків від святого Миколая для дітлахів різного віку.

День святого Миколая – свято, коли всі діти чекають чудес, і в очікуванні бажаного сюрпризу з самого ранку 19 грудня зазирають під подушку.

Читайте такожПодарунки на Новий 2021 рік: креативні та милі ідеї презентів для всіхЗа традицією, святий Миколай уночі тихесенько підкладає дітлахам подарунки: на слухняних хлопчиків або дівчаток очікують приємні сюрпризи, а для неслухняних – він залишає різочку.

Батьки, своєю чергою, ламають голову над тим, чим порадувати свою дитину. Адже подарунки дітям на Миколая – не просто вияв любові батька та матері, а справжнє диво для малюків і школярів, які ще вірять в існування святого.

День святого Миколая: як обрати подарунок

Традиційно перед святом Миколая дітлахи пишуть листа святому, аби той не забув, чого ж саме хоче дитина. Це значно спрощує питання вибору дарунку – тоді батькам залишається просто виконати бажання своєї дитини. В іншому разі їм доведеться проявити фантазію, щоб оригінально привітати своє чадо.

Обираючи подарунок, батьки часто керуються тим, щоб він був практичний і корисний, тоді як дітлахи хочуть отримати щось гарне й незвичайне. Тому, готуючи сюрприз своєму синові або доньці, батькам варто поєднати приємне з корисним. УНІАН у своєму матеріалі зібрав найкращі ідеї того, що можна подарувати хлопчикам і дівчаткам у це свято.

Подарунки на святого Миколая: ідеї сюрпризів

Усі діти з нетерпінням чекають Миколая, адже саме в чарівну ніч на 19 грудня вони отримують подарунки. Сюрприз для хлопчика або дівчинки має бути милим і душевним, але при цьому не занадто шикарним.

Солодощі на Миколая

Солодкі подарунки є чи не найпопулярнішими на свято Миколая. Вибір солодкого подарунка випливає зі смакових уподобань дитини.

Популярними у це свято є пряники-миколайчики – маленькі медові пряники у вигляді фігурки святого Миколая або у формі зірок, сердець, місяці, пташок, конячок, ялинок тощо. Також це можуть бути цукерки, шоколад, шоколадні фігурки, тістечка, печиво, мармелад або ж кіндер-сюрпризи. Особливо святковими будуть набори солодощів, придбані або ж власноруч оформлені.

Іграшки

Безпрограшним варіантом на свято завжди будуть іграшки. До того ж їхній асортимент нині вражає, однак тут слід враховувати вік, стать й особисті уподобання дитини. Обрати можна щось із цього:

брязкальця і гризуни для маленьких крихіток;

різноманітні м’які іграшки;

конструктори з великими елементами з якісного гіпоалергенного пластика і дерева;

інтерактивні іграшки, які допомагають дітям взаємодіяти з навколишнім світом;

ляльки, будиночок принцеси або набори маленької господині для дівчаток;

трансформери, роботи, мультяшні персонажі, машинки та багато іншого для хлопчика.

Книги

Книга – найкращий подарунок! Для найменших дітлахів можна підібрати книгу за мотивами улюбленого мультика. Для дошкільнят гарним дарунком буде якась пізнавальна книга, наприклад, про тварин або енциклопедія, а для школярів – пригодницькі твори та фантастика.

Розмальовки

Це чудовий подарунок від Миколая для маленької дитини. Малюкам дошкільного віку дуже корисно займатися розфарбуванням картинок, адже це тренування дитячої руки й розвиток дрібної моторики.

Цікаві пазли

Пазли з великими детальками чудово підійдуть як дарунок на Миколая для маленьких дітлахів з 1,5 років. Граючись ними, малюк вивчає кольори, пори року, тварин, абетку, цифри й багато іншого.

Дівчинці можна подарувати 3D-пазли на тематику улюбленого мультфільму, а хлопчикові – якийсь супергеройський.

Набори для творчості

Якщо батьки прагнуть розвивати творчі здібності своєї дитини – гарним варіантом подарунка будуть такі набори:

для розвитку творчих здібностей і фантазії дитини: фарби, олівці, кольоровий папір та ін.

набори для ліплення для розвитку дрібної моторики і креативу;

дитячі музичні інструменти для збагачення звукового досвіду дитини.

Набори для експериментів

Діти обожнюють відкривати щось нове. Можливо, хлопчик або дівчинка давно мріє про якийсь із таких наборів:

для юних фізиків, хіміків або археологів;

для майбутніх фокусників;

деталі, які навчать створювати мультфільми.

Настільні ігри

Асортимент пізнавальних настільних ігор вражає. Можна підібрати щось цікаве як для малюків, так і для більш дорослих дітей. До того ж такий дарунок – це прекрасний привід повеселитися всією сім'єю або запросити додому друзів.

Лижі, сани, ковзани

Катання на санчатах, лижах або ковзанах – цікава зимова забава, яка додасть у життя дитини більше фізичної активності й урізноманітнить її дозвілля.

Враження у дарунок

Подарувати дитині яскраве враження – це завжди вдала ідея. Можна вибрати, що найбільше сподобається хлопчику чи дівчинці. Це, зокрема, можуть бути квитки на виставки та шоу.

Сертифікат на майстер-клас

Незвичайний дарунок на святого Миколая – це, наприклад, участь у майстер-класі або курсах з малювання, кулінарії, ліплення з глини, створення ялинкових прикрас, виготовлення льодяників, вокалу або навіть скелелазіння чи верхової їзди.

Фотосесія

Якщо донька (а можливо й син) обожнює фотографуватися й уже активно постить свої світлини в Інстаграм – тоді чудовим сюрпризом буде професійна тематична фотосесія.

Гаджети

Це може бути будь-що, залежно від віку дитини та батьківського бюджету: планшет, бездротові навушники, новий телефон або ігрові приставки.

Різні приємні дрібнички

Для дітей, яких уже давно не радують іграшки, можна подарувати, наприклад, дівчаткам сережки, кулончик, шпильки, браслетки, панчішки, гетри або косметику для підлітків.

Хлопчикам у подарунок підійдуть брелоки, годинник або дрібнички із зображеннями улюбленого героя з мультфільму.

Практичні подарунки

Якщо батьки хочуть подарувати дитині щось необхідне, наприклад, светр, футболку, модні джинси або піжаму, то ці речі мають бути яскравими, можна з улюбленим героєм мультфільму.

Кумедні капці-кігуруми в формі тварин чудово впишуться в зимове свято. Також хорошим дарунком буде, наприклад, новий рюкзак.

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Автор: УНІАН