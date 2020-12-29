У другий місяць зими відзначаються багато церковних свят, серед яких – Різдво Христове, Обрізання Господнє та Хрещення Господнє.

Перший місяць нового року насичений різноманітними церковними святами. Релігійні дати в січні для православних християн дуже значимі й шановані.

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць нового рокуТрадиційно у січні на українців чекає цілий цикл релігійних свят. Так, 7 січня християни східного обряду святкуватимуть одне із найважливіших православних свят – Різдво Христове. Саме йому присвячений Різдвяний піст, який закінчується напередодні свята. В Україні цей день є офіційним вихідним, тож завдяки йому громадяни матимуть додатковий день для відпочинку.

Також на січень припадає багато інших свят, серед яких, зокрема, Обрізання Господнє, Хрещення Господнє, Тетянин день.

Православні свята у січні 2021: календар

1 січня - день пам'яті мученика Воніфатія Тарсійського; день пам'яті Іллі Муромського Чудотворця; мучеників Полієвкта і Тимофія, диякона

- день пам'яті мученика Воніфатія Тарсійського; день пам'яті Іллі Муромського Чудотворця; мучеників Полієвкта і Тимофія, диякона 2 січня - священномученика Ігнатія Богоносця; праведного Іоанна Кронштадського, чудотворця; святителя Антонія (Смирницького), архієпископа Воронезького; Новодворської, "Рятівниця потопаючих" ікон Божої Матері

- священномученика Ігнатія Богоносця; праведного Іоанна Кронштадського, чудотворця; святителя Антонія (Смирницького), архієпископа Воронезького; Новодворської, "Рятівниця потопаючих" ікон Божої Матері 3 січня - прославлення великої мучениці Юліанії; кончина святителя Петра, митpополита Московського і всeя Русі, чудотворця; благовірної княгині Юліанії В’яземської, Новоторзької

- прославлення великої мучениці Юліанії; кончина святителя Петра, митpополита Московського і всeя Русі, чудотворця; благовірної княгині Юліанії В’яземської, Новоторзької 4 січня - субота перед Різдвом Христовим; великомучениці Анастасії Узорішительниці

- субота перед Різдвом Христовим; великомучениці Анастасії Узорішительниці 5 січня - десяти критських мучеників: Феодула, Саторніна, Євпора, Геласія, Євнікіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василида і Евареста; день пам'яті священномученика Василя і пpеподобномучеників Макарія і Іоанна

- десяти критських мучеників: Феодула, Саторніна, Євпора, Геласія, Євнікіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василида і Евареста; день пам'яті священномученика Василя і пpеподобномучеників Макарія і Іоанна 6 січня - Надвечір'я Різдва Христовa (Різдвяний святвечір); день пам'яті преподобномучениці Євгенії та іже з нею; преподобного Миколи Слов'янина, схимонаха

7 січня - Різдво Христове ; поклоніння святим волхвам: Мельхіору, Гаспару і Валтасару

- ; поклоніння святим волхвам: Мельхіору, Гаспару і Валтасару 8 січня - післясвято Різдва Христового; Собор Пресвятої Богородиці; священномученика Євфимія, єпископа Сардійського; Остробрамської Віленської; "Трьох Радощів"; Байбузької; "Милостива"; Барловської (Блаженне Черево); "Помічниця в пологах"; "Про тебе радіє" - ікон Божої Матері

- післясвято Різдва Христового; Собор Пресвятої Богородиці; священномученика Євфимія, єпископа Сардійського; Остробрамської Віленської; "Трьох Радощів"; Байбузької; "Милостива"; Барловської (Блаженне Черево); "Помічниця в пологах"; "Про тебе радіє" - ікон Божої Матері 9 січня - апостола першoмученика і архідиякона Стефана; преподобного Федора Начертанного, сповідника

- апостола першoмученика і архідиякона Стефана; преподобного Федора Начертанного, сповідника 10 січня - День пам'яті 20000 мучеників, у Нікомидії потерпілих

- День пам'яті 20000 мучеників, у Нікомидії потерпілих 11 січня - мучеників 14 000 немовлят, від Ірода у Віфлеємі вбитих; преподобного Маркела Апамейського, ігумена обителі "Невсипущих"

- мучеників 14 000 немовлят, від Ірода у Віфлеємі вбитих; преподобного Маркела Апамейського, ігумена обителі "Невсипущих" 12 січня - святителя Макарія, митpополита Московського; праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього по плоті

- святителя Макарія, митpополита Московського; праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього по плоті 13 січня - віддання свята Різдва Христового; преподобної Меланії Римлянки; святителя Петра (Могили), митрополита Київського

- віддання свята Різдва Христового; преподобної Меланії Римлянки; святителя Петра (Могили), митрополита Київського 14 січня - Обрізання Господнє ; день святого Василя Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської

- ; день святого Василя Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської 15 січня - передсвято Богоявлення; кончина, друге набуття мощей пpеподобного Серафима, Саровського чудотворця; праведної Іуліанії Лазаревської, Муромської

- передсвято Богоявлення; кончина, друге набуття мощей пpеподобного Серафима, Саровського чудотворця; праведної Іуліанії Лазаревської, Муромської 16 січня - день поминання святого пророка Малахія. Ним було передбачене поява Спасителя, Предтечі і Страшного Суду. Мученика Гордія Каппадокійського

- день поминання святого пророка Малахія. Ним було передбачене поява Спасителя, Предтечі і Страшного Суду. Мученика Гордія Каппадокійського 17 січня - Собор 70 апостолів; день пам'яті преподобного Феоктиста, ігумена Кукума Сікелійського

- Собор 70 апостолів; день пам'яті преподобного Феоктиста, ігумена Кукума Сікелійського 18 січня - Водохресний Святвечір; священномученика Феопемпта, єпископа Нікомидійського, і мученика Феони волхва

- Водохресний Святвечір; священномученика Феопемпта, єпископа Нікомидійського, і мученика Феони волхва 19 січня - Святе Богоявлення. Хрещення Господнє (Водохреща Господа Ісуса Христа); кончина святителя Феофана, Затворника Вишенського

- (Водохреща Господа Ісуса Христа); кончина святителя Феофана, Затворника Вишенського 20 січня - післясвято Богоявлення; Собор Предтечі і Хрестителя Госпoдня Іоанна

21 січня - преподобного Григорія, чудотворця Печерського; день пам'яті преподобних Георгія Хозевита і Еміліана сповідника; преподобної Домніки Константинопольської, ігумені

- преподобного Григорія, чудотворця Печерського; день пам'яті преподобних Георгія Хозевита і Еміліана сповідника; преподобної Домніки Константинопольської, ігумені 22 січня - святителя Філіпа, митpополита Московського і всієї Русі, чудотворця

- святителя Філіпа, митpополита Московського і всієї Русі, чудотворця 23 січня - святителя Феофана, Затворника Вишенського; преподобного Павла Комельського (Обнорського)

- святителя Феофана, Затворника Вишенського; преподобного Павла Комельського (Обнорського) 24 січня - преподобного Феодосія Великого; преподобного Михайла Клопського, Новгородського; Єлецької ікони Божої Матері

- преподобного Феодосія Великого; преподобного Михайла Клопського, Новгородського; Єлецької ікони Божої Матері 25 січня - день пресвятої мучениці Тетяни, яка постраждала за віру; святителя Сави, архієпископа Сербського; Акафістної, Попської (Ієрейської); "Годувальниця" - ікон Божої Матері

- день пресвятої мучениці Тетяни, яка постраждала за віру; святителя Сави, архієпископа Сербського; Акафістної, Попської (Ієрейської); "Годувальниця" - ікон Божої Матері 26 січня - день пам'яті мучеників Єрмила і Стратоніка; преподобного Іринарха, затворника Ростовського

- день пам'яті мучеників Єрмила і Стратоніка; преподобного Іринарха, затворника Ростовського 27 січня - день рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії; преподобномучеників Ісаї, Сави, Мойсея і учня його Мойсея, Єремії, Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Іпатія, Ісаака, Макарія, Марка, Веніаміна, Євсевія, Іллі та інших з ними

- день рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії; преподобномучеників Ісаї, Сави, Мойсея і учня його Мойсея, Єремії, Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Іпатія, Ісаака, Макарія, Марка, Веніаміна, Євсевія, Іллі та інших з ними 28 січня - пpеподобних Павла Фівейського і Іоаннa Кущника

- пpеподобних Павла Фівейського і Іоаннa Кущника 29 січня - поклоніння веригам, які скули апостола Павла; праведного Максима Тотемського, пресвітера

- поклоніння веригам, які скули апостола Павла; праведного Максима Тотемського, пресвітера 30 січня - поклоніння першому пустельнику і ченцеві Антонію Великому; преподобного Антонія Димського

- поклоніння першому пустельнику і ченцеві Антонію Великому; преподобного Антонія Димського 31 січня - святителів Афанасія і Кирила, архиєпископів Олександрійських; преподобних схимонаха Кирила і схимонаxині Марії, батьків пpеподобного Сергія Радонезького.

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Автор: Аліна Вишневська