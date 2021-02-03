Сьогодні власники цього імені відзначають іменини.

Сьогодні православна церква шанує двох Максимів - преподобного Максима Сповідника, ченця Хриспопольського монастиря, і святого Максима Грека. Максим Грек - це видатний богослов, філолог і публіцист часів Русі, який написав безліч філософських, літературних і релігійних робіт.

Максим - це впевнений в собі і категоричний чоловік. Він вміє підносити себе і подобатися людям. У нього багато друзів і прихильниць серед дівчат. Він часто може здійснювати вчинки заради вигоди, але також здатний на співчуття. Сьогодні варто привітати з іменинами всіх володарів цього гордого імені.

Привітання з іменинами Максима

Бажаю тобі, Максим, щоб життя дарувало тільки приємні сюрпризи, наповнювалася щастям, радістю і успіхом! Нехай твої заповітні мрії і цілі збуваються, адже ти цього гідний! Люби всім серцем і отримуй цю любов подвійно, будь хорошим другом і Май багато вірних друзів, твори добро і воно повернеться сторицею!

Максим – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Максима іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо - ти такий!

Максим, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм -

Будь завжди ти золотим!

Хай Ангел Максиму на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

З днем народження, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму - в житті, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю з щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося блищати. Нехай удача завжди посміхається, а біди і нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.

Ім'я Максим гарне у світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханим бути й любов дарувати!

Вітаю, Максиме. Бажаю використовувати свої можливості по максимуму. Бажаю ніколи не відступати від розпочатої справи. Бажаю завжди прагнути до успіху і щастя. Бажаю вірити в себе. Бажаю дивитися на світ очима доброго, благородного чоловіка. Максиме, будь сильним і мужнім, коханим і везучим.

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Автор: Катерина Пулатова