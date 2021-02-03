Сьогодні православна церква шанує двох Максимів - преподобного Максима Сповідника, ченця Хриспопольського монастиря, і святого Максима Грека. Максим Грек - це видатний богослов, філолог і публіцист часів Русі, який написав безліч філософських, літературних і релігійних робіт.
Максим - це впевнений в собі і категоричний чоловік. Він вміє підносити себе і подобатися людям. У нього багато друзів і прихильниць серед дівчат. Він часто може здійснювати вчинки заради вигоди, але також здатний на співчуття. Сьогодні варто привітати з іменинами всіх володарів цього гордого імені.
Привітання з іменинами Максима
Бажаю тобі, Максим, щоб життя дарувало тільки приємні сюрпризи, наповнювалася щастям, радістю і успіхом! Нехай твої заповітні мрії і цілі збуваються, адже ти цього гідний! Люби всім серцем і отримуй цю любов подвійно, будь хорошим другом і Май багато вірних друзів, твори добро і воно повернеться сторицею!
Максим – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Максима іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо - ти такий!
Максим, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм -
Будь завжди ти золотим!
Хай Ангел Максиму на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
З днем народження, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму - в житті, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю з щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося блищати. Нехай удача завжди посміхається, а біди і нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.
Ім'я Максим гарне у світі існує,
І скажемо щиро – найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханим бути й любов дарувати!
Вітаю, Максиме. Бажаю використовувати свої можливості по максимуму. Бажаю ніколи не відступати від розпочатої справи. Бажаю завжди прагнути до успіху і щастя. Бажаю вірити в себе. Бажаю дивитися на світ очима доброго, благородного чоловіка. Максиме, будь сильним і мужнім, коханим і везучим.
Вам також може бути цікаво:
- Вихідні в лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зими
- Іменини 3 лютого - кого привітати з Днем ангела і як назвати дитину сьогодні
- 3 лютого 2021-яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робити
- Народні звичаї і прикмети 3 лютого-що не можна робити на Максима-Сповідника
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram