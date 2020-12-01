Ім'я Максим належить владному і товариському чоловікові.

Ім'я Максим має римське походження і горде мужнє звучання. Це величне чоловіче ім'я мати великий попит серед українських батьків.

Значення і походження імені Максим

Ім'я походить від римського родового імені Maximus, що означає "найвеличніший".

Форми імені Максим

Зменшувально-пестливі форми імені: Макс, Максимка, Максик, Макся, Масик, Максюта, Максюша, Мака, Сіма, Максі, Максо.

Форми імені в інших мовах: Максимус, Максат, Мэкс, Макс, Максен, Максимо.

У імені є жіночий варіант: Максін.

Максим в дитинстві

Максим росте вельми чуйною і доброзичливою дитиною, але полохливою, сором'язливою і невпевненою у собі. Маленький Максим рідко вірить у свої сили, не хоче виділятися і не любить брати на себе відповідальність. У навчанні він дуже здібний, але зазвичай не дуже добре вчиться через відсутність старанності і посидючості.

Хлопчик з цим ім'ям постійно потребує підтримки з боку дорослих. Нотації і моралі він пропускає повз вуха, але дуже надихається похвалою. У Максима є великі задатки до точних наук і спорту. У хлопчика можуть проявитися проблеми зі здоров'ям, тому його батькам варто бути уважнішими. Особливо вразливі до захворювань нирки і сечостатева система.

Характер і доля Максима

Дорослий Максим переростає свою дитячу невпевненість і стає впевненим у собі і навіть жорстким чоловіком. Це дуже вперта і категорична людина, а його запальність посилюється з віком. Піти на поступки він готовий тільки заради найближчих.

Максим прагне домогтися значущого місця в суспільстві і хоче досягти матеріального благополуччя. При цьому він так само комунікабельний і вміє піднести себе. У нього безліч друзів, а величезне коло спілкування дозволяє отримувати з цього матеріальні вигоди.

Максим легко маніпулює людьми і часто використовує їх для своєї вигоди. Однак він не корислива людина і робить це ненавмисно. Часто Максим відчуває себе господарем життя, якому все дозволено, але великі невдачі опускають його з небес на землю.

Максим часто обирає роботу, яка пов'язана з числами, точними науками, підприємництвом або законом. Робота для нього - це лише спосіб заробітку грошей на свої хобі та захоплення. Володарі імені Максим рідко віддаються своїй професії і повністю присвячують себе кар'єрі.

Любов і шлюб Максима

Максим виглядає доглянуто і акуратно, має відмінне почуття гумору і галантні манери, що дуже приваблює дівчат. Він постійно оточений жіночою увагою і не проти пофліртувати. Однак серйозні відносини він починає пізно, а одружується часто після 30.

Читайте такожНазвано найбільш нудних чоловіків за знаком ЗодіакуМаксим дуже погано розбирається в жіночій психології і не розуміє почуттів дівчини. Він одночасно турботливий і неуважний. Часто його турбота абсолютно не відображає те, що чекає від нього кохана. Жіночі натяки і знаки уваги чоловік може зовсім не розпізнати, тому його дівчині потрібно проявляти прямолінійність.

У побуті Максим в міру акуратний і організований, але при будь-якій можливості перекладе домашні обов'язки на дружину. Але спілкування з дітьми і їх виховання воліє брати на себе. Максим - це строгий, але справедливий батько.

Сумісність імені Максим

Максим має високу любовну сумісність з такими жіночими іменами: Віра, Ада, Марія, Варвара, Вікторія, Роза, Аліса, Наталія, Олена, Алевтина.

Надійний шлюб і щасливе сімейне життя очікують Максима з Уляною, Риммою, Оксаною, Людмилою, Ларисою, Галиною, Ганна.

Невисоку сумісність в коханні Максим має з жінками з іменами Таїсія, Ольга, Єва, Анастасія, Раїса, Ангеліна, Поліна, Марина.

Іменини Максима

Максим відзначає свої іменини 39 разів на рік.

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Автор: Катерина Пулатова