Масниця, або Колодій – давнє веселе й потішне народне свято. Присвячене воно проводам зими й зустрічі красуні-весни.
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Цьогоріч початок масничного тижня припав на 8 березня. Цього дня, як відомо, відзначається інше прекрасне свято – Міжнародний жіночий день, котре подарувало нам вихідний день. Тому сьогодні можна повною мірою насолодитися весняними святами й чудово провести час.
УНІАН зробив добірку найліпших та найяскравіших вітальних листівок та картинок з нагоди початку Масниці, а також щирі й потішні побажання у віршах і прозі.
Привітання з Масницею у віршах і прозі
***
Масниця до нас прийшла,
Радість людям принесла,
Ну а ми прийдемо з млинцями,
Зустріти свято разом із вами!
***
Я хочу тобі побажати
У Масницю цю
Яскраво жити та поживати,
Краще за всіх на світі.
І везіння тобі зараз
Щиро бажаю,
Щоб кожен день і годину
Жити, не сумуючи!
***
Зиму проводжай і весну зустрічай
Смачними млинцями всіх ти пригощай.
З Масницею привітай усіх друзів своїх.
Попроси пробачення і пробач їх усіх.
***
Всією душею вітаю зі святом приходу весни. Побільше вам величезних, рум’яних млинців. Нехай зима забере з собою всі негаразди, а весна принесе лише щастя, удачу, радість, сімейне благополуччя і достаток. З Масницею!
***
Вітаю з приходом весни, з Масницею! Нехай млинці прямо з печі розтоплять останні зимові крижинки і подарують прекрасний настрій! Нехай весняні дні з принесуть нам радість, мир, добробут, душевне тепло і любов людських сердець. Зі святом!
***
Весь народ веселий, радий,
Бо сьогодні свято,
Дочекались Масниці
Хлопці та дівчата.
Буде в нас гірка горілка
І млинці зі сметаною,
Щоб як пити – то не гірко,
Їсти – в роті тане!
***
Ти на Масницю їж,
Ти на Масницю пий –
Щоб весело жилося,
Щоб хотілося і моглося.
***
З Масницею вітаю!
В цей день тобі бажаю
Багато сміху, багато жартів,
Багато радісних хвилинок!
Радій і не сумуй,
І друзів не забувай!
***
Вітаю з Масницею! Бажаю, щоб на столі було багато млинців, у будинку стояв сміх, гарний настрій захоплював усіх навколо, щоб рідні були поряд! Нехай цей тиждень свята стане щасливим і радісним та залишить тільки хороші спогади!
***
Бажаю на Масницю щастя і радісних турбот. Нехай у душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаю, щоб життя йшло як по маслу, було легким та насиченим цікавими моментами. Зі святом тебе!
З Масницею – картинки та листівки
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