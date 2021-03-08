Красиві й потішні вітальні рядки та яскраві картинки з нагоди початку Масниці.

Масниця, або Колодій – давнє веселе й потішне народне свято. Присвячене воно проводам зими й зустрічі красуні-весни.

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Цьогоріч початок масничного тижня припав на 8 березня. Цього дня, як відомо, відзначається інше прекрасне свято – Міжнародний жіночий день, котре подарувало нам вихідний день. Тому сьогодні можна повною мірою насолодитися весняними святами й чудово провести час.

УНІАН зробив добірку найліпших та найяскравіших вітальних листівок та картинок з нагоди початку Масниці, а також щирі й потішні побажання у віршах і прозі.

Привітання з Масницею у віршах і прозі

***

Масниця до нас прийшла,

Радість людям принесла,

Ну а ми прийдемо з млинцями,

Зустріти свято разом із вами!

***

Я хочу тобі побажати

У Масницю цю

Яскраво жити та поживати,

Краще за всіх на світі.

І везіння тобі зараз

Щиро бажаю,

Щоб кожен день і годину

Жити, не сумуючи!

***

Зиму проводжай і весну зустрічай

Смачними млинцями всіх ти пригощай.

З Масницею привітай усіх друзів своїх.

Попроси пробачення і пробач їх усіх.

***

Всією душею вітаю зі святом приходу весни. Побільше вам величезних, рум’яних млинців. Нехай зима забере з собою всі негаразди, а весна принесе лише щастя, удачу, радість, сімейне благополуччя і достаток. З Масницею!

***

Вітаю з приходом весни, з Масницею! Нехай млинці прямо з печі розтоплять останні зимові крижинки і подарують прекрасний настрій! Нехай весняні дні з принесуть нам радість, мир, добробут, душевне тепло і любов людських сердець. Зі святом!

***

Весь народ веселий, радий,

Бо сьогодні свято,

Дочекались Масниці

Хлопці та дівчата.

Буде в нас гірка горілка

І млинці зі сметаною,

Щоб як пити – то не гірко,

Їсти – в роті тане!

***

Ти на Масницю їж,

Ти на Масницю пий –

Щоб весело жилося,

Щоб хотілося і моглося.

***

З Масницею вітаю!

В цей день тобі бажаю

Багато сміху, багато жартів,

Багато радісних хвилинок!

Радій і не сумуй,

І друзів не забувай!

***

Вітаю з Масницею! Бажаю, щоб на столі було багато млинців, у будинку стояв сміх, гарний настрій захоплював усіх навколо, щоб рідні були поряд! Нехай цей тиждень свята стане щасливим і радісним та залишить тільки хороші спогади!

***

Бажаю на Масницю щастя і радісних турбот. Нехай у душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаю, щоб життя йшло як по маслу, було легким та насиченим цікавими моментами. Зі святом тебе!

З Масницею – картинки та листівки

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Автор: УНІАН