Нагородження фільму про Навального минулого року пустили в ефіри.

Організатори кінопремії "Оскар" вирізали зі скороченої міжнародної телеверсії Церемонії вручення нагород номінацію, в якій переміг український фільм "20 днів у Маріуполі".

Як повідомляє Суспільне мовлення, яке є транслятором церемонії в Україні, вони отримали від організаторів матеріали, у яких немає нагородження творців документального фільму. Вони висловили обурення цим рішенням та вирішили транслювати повну версію церемонії.

Водночас виконавчий продюсер телеканалу "Суспільне Культура" Лук’ян Галкін зазначив, що минулого року, коли в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогла стрічка про російського опозиціонера Олексія Навального, момент нагородження та промову його дружини не вирізали зі скороченої версії.

Відео дня

"Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом - тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії "Оскар", - обурився він.

Переможці "Оскар-2024": що відомо

У неділю, 10 березня, в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення 96-ї премії Американської кіноакадемії. Переможцями стали:

найкращий фільм - "Оппенгеймер";

найкращий актор - Кілліан Мерфі;

найкраща актриса - Емма Стоун;

найкращий фільм іноземною мовою - "Зона інтересів" Джонатана Глейзера;

найкраща чоловіча роль другого плану - Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер";

найкраща жіноча роль другого плану - Давайн Джой Рендольф, "Залишені";

найкращий короткометражний документальний фільм - "Остання ремонтна майстерня";

найкращий документальний фільм - "20 днів у Маріуполі";

найкращий оригінальний сценарій - "Анатомія падіння";

найкращий адаптований сценарій - "Американське чтиво";

найкращі костюми - "Бідні-нещасні";

найкраща робота художника-постановника - "Бідні-нещасні";

найкращі візуальні ефекти - "Годзілла: Мінус один";

найкращий монтаж - "Оппенгеймер";

найкраща операторська робота - "Оппенгеймер";

найкращий саундтрек - "Оппенгеймер";

найкраща режисура - Крістофер Нолан, "Оппенгеймер".

Режисер стрічки "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов зі сцени заявив, що віддав би цю нагороду, аби лише Росія ніколи б не нападала на Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: